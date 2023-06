Motorola razr 40 e ultra rendono i pieghevoli più abbordabili e utili

Come previsto sarà un’estate calda per i pieghevoli Android e a contribuire non poco sono i nuovi terminali Motorola razr 40 Ultra e il modello più abbordabile razr 40. Il modello top mette a disposizione lo schermo esterno più grande e anche più utile finora visto su uno smartphone pieghevole, mentre il modello razr 40 rende più abbordabile l’ingresso degli utenti ai pieghevoli.

Uno schermo per due pieghevoli

Entrambi i terminali sono caratterizzati da uno schermo pOLED principale, interno e pieghevole, da 6,9 pollici con risoluzione di 2.640 x 1.080 pixel. Si tratta di un pannello con tecnologia LTPO, quindi in grado di gestire frequenze di aggiornamento sostenute e variabili e allo stesso tempo consumi ridotti. La luminosità di picco è di 1.400 nits con supporto per la visione di contenuti HDR10+.

L’unica differenza sostanziale è nella frequenza di aggiornamento che in Motorola razr 40 Ultra grazie a Snapdragon 8 Gen 1 arriva fino a 165Hz, mentre nel modello meno costoso razr 40 con Snapdragon 7 Gen 1 arriva a 144Hz.

Motorola razr 40 Ultra

Nel modello top spicca subito il generoso schermo esterno che occupa interamente il lato frontale quando il terminale è chiuso: si tratta di un pannello OLED da 3,6” con risoluzione di 1.066 x 1.056 pixel e frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Si tratta di un balzo enorme rispetto ai display microscopici visti finora in grado di visualizzare qualche notifica o icona e poco altro. Al contrario il nuovo top di Motorola anche da chiuso permette di usare le app Android che si desiderano, incluse Maps e persino i giochi, alcuni sviluppati per sfruttare fin da subito il display esterno.

L’utente può scorrere rapidamente a destra o sinistra per visualizzare elenchi di app, utility, giochi, meteo, contatti frequenti e altro ancora. Sono già previsti widget per accedere rapidamente a funzioni e app più utili, incluso quello per Spotify.

Quando il terminale è aperto a 90 gradi, lo schermo esterno funziona come mirino e inquadratura per selfie e video a mani libere. In questo modo è possibile sfruttare appieno la doppia fotocamera posteriore: quella principale offre risoluzione di 12 megapixel, apertura f/1,5 e stabilizzazione ottica per offrire prestazioni elevate in qualsiasi condizione di luce.

È affiancata da una fotocamera ultragrandangolare e macro da 13 megapixel. Aprendo il terminale si può utilizzare la fotocamera frontale da 32MP per selfie e videochiamate. Il costruttore dichiara che il rivestimento in vetro speciale sottile e resistente e lo speciale meccanismo a cardine per chiusura e apertura assicurano l’assenza di linee visibili nel punto di piegatura del display, anche se questo dovrà essere verificato sul campo e per l’utilizzo prolungato nel tempo.

Motorola razr 40 Ultra, prezzo e disponibilità

Il terminale funziona con una batteria da 3.800 mAh per un giorno completo di autonomia, con ricarica fino a 30W via cavo USB-C e alimentatore incluso, oppure fino a 5W in wireless.

Con Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione è già disponibile anche nel negozio Motorola su Amazon al prezzo di 1.199 euro nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta.

Motorola razr 40

Per contenere i costi di produzione e il prezzo di vendita il costruttore propone il modello inferiore con schermo esterno più piccolo di 1,5”, utile per notifiche, avvisi e messaggi.

Il comparto fotocamere è composto dall’obiettivo principale da 64 megapixel, mentre le altre due fotocamere sono identiche al modello top. La batteria è più grande da 4.200 mAh: sarà disponibile in estate al prezzo di 899 euro.

