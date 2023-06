Apple Store fuori servizio per le novità WWDC23

“Torniamo subito. Il tempo di aggiornare l’Apple Store e ci rivediamo qui” questo il testo dell’immagine apparsa qualche minuto fa al posto della prima pagina dello store on line di Apple. La chiusura del negozio con il quale vengono proposti per l’acquisto prodotti e servizi (come i pacchetti Apple Care) della Mela arriva a poche ore dal via della WWDC 2023, la conferenza mondiale degli sviluppatori.

Nonostante non sia inusuale che il sito di vendita on line risulti irraggiungibile quando c’è un evento, questo di solito non accade in occasione della WWDC. La pratica è necessaria solo quando Apple aggiorna i suoi cataloghi e il listino dei prodotti: per la conferenza di quest’anno sono attesi diversi nuovi Mac e anche il primo visore Apple per realtà aumentata e virtuale.

Per quanto concerne i Mac sono attesi MacBook Air 15 pollici e anche nuove versioni di Mac Studio con processori più recenti e potenti. Ma potrebbe arrivare anche Mac Pro, l’ultimo modello ancora a listino dotato di processore Intel: con la versione Apple Silicon la società completerà l’abbandono dei processori dei PC Windows.

Inizialmente si sperava nell’arrivo del processore Apple Silicon M3 ma sembra che questo chip sarà pronto al debutto solo più avanti quest’anno, così sono attese macchine con processori della famiglia M2.

Il sito Apple verrà aggiornato anche con le pagine dedicate al visore, ormai dato per certo in arrivo alla WWDC23. Ma anche se sarà il protagonista e ruberà la scena, la commercializzazione è attesa solo più avanti nell’anno, probabilmente in autunno o inverno.

