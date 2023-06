Il visore Apple potrebbe costare meno del previsto

Il visore per la realtà mista di Apple potrebbe essere proposto a un prezzo leggermente inferiore del previsto. Se in passato di parlava di cifre per l’utente di almeno 3.000 dollari, l’ultima indiscrezione vede prezzi di partenza più contenuti.

L’ultima voce apparsa in rete parla del sensore Reality Pro in diverse configurazioni, con un prezzo di partenza per la meno cara di 1.999 dollari. Ovviamente, si tratta sempre di una anticipazione da prendere con le dovute precauzioni.

Secondo quanto riportato dal blog coreano Naver e diffuso dall’account “yeux1122”, il visore, indicato come “Reality One” o “Reality Pro”, dovrebbe essere acquistabile a partire da 1.999 dollari. Questo prezzo si avvicina di più alle stime riportate in precedenza durante la fase di sviluppo del visore, anche se la fonte di questa ultima notizia è sconosciuta e il blog in passato ha diffuso informazioni inaccurate.

Questo nuovo rumor ricorda l’episodio del lancio del primo iPad e l’abile strategia di Steve Jobs nell’utilizzo dell’effetto ancoraggio, che influisce sulla percezione del valore. Prima di svelare iPad, analisti e voci di corridoio ipotizzavano un prezzo di 999 dollari per il tablet di Cupertino. Jobs aveva addirittura mostrato questa cifra in una diapositiva durante l’annuncio, per poi rivelare casualmente che il prezzo effettivo sarebbe stato di soli 499 dollari. Grazie a questa tattica iniziale, il pubblico percepì iPad come un ottimo affare.

Per quanto riguarda il visore Apple imminente, si stima che l’azienda spenderà circa 1.500 dollari per produrre ciascuna unità. Secondo le ipotesi passate, Apple avrebbe inizialmente programmato di vendere il visore a un prezzo inferiore al costo di produzione, come ha rivelato Gurman di Bloomberg, mentre in seguito avrebbe deciso di commercializzarlo a un prezzo simile a quello di produzione.

Tenendo conto dei costi di confezionamento, spedizione e marketing, è probabile che il costo totale del visore sia inferiore al presunto prezzo di vendita di 3.000 dollari, ma con un margine di profitto per Apple inferiore rispetto ad altri prodotti.

La conferma del prezzo ufficiale del visore potrebbe arrivare nelle prossime ore, considerando che il keynote di apertura del WWDC23 è previsto per le 19:00 di lunedì 5 giugno 2023.

