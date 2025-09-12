Moulinex Easy Fry Silence, la più silenziosa delle friggitrici ad aria a 89,99 euro

Tra le tantissime friggitrici ad aria che trovate su Amazon ce n’è una che si proclama differente: è la Moulinex Easy Fry Silence, pensata non solo per aiutarvi in cucina con la preparazione di piatti sani, ma di farlo in modo silenzioso grazie alla tecnologia Silent. Costa solo 89,99€ invece di 139,99€

Design silenzioso e sistema Easy Clean

La Moulinex Easy Fry Silence ha la sua particolarità in un motore potenziato e di un sistema con flusso d’aria ottimizzato che riduce il rumore durante la cottura, risultando adatta anche a chi preferisce ambienti tranquilli.

In pratica non dovrete più preoccuparvi del soffio costante e a volte fastidioso che genera la frggitrice quando scalda e cuoce il cibo, in prolema se voi o altri state riposando oppure se ci sono situazioni in cui è bene avere una stanza priva di disturbi sonoro.

Versatilità d’uso con comandi touch

Oltre a questo la friggitrice easy Fry Silence, offre un pannello touchscreen che permette di accedere facilmente ai 10 programmi preimpostati, con temperatura regolabile da 40°C a 220°C.

È possibile preparare alimenti diversi, dalle patatine al pollo arrosto, fino al salmone e alle verdure grigliate. La presenza di una griglia antiaderente con sistema di scolo integrato consente anche una cottura più uniforme di carne e pesce, senza residui o grassi in eccesso.

Il sistema Easy Clean & Store integra un pannello frontale rimovibile, lavabile in lavastoviglie, e un accessorio che funge da coperchio per la conservazione dei cibi direttamente in frigorifero, rendendo più semplice la gestione dei pasti.

Risparmio energetico e manutenzione garantita

La frittura ad aria permette una cottura più rapida del 55% rispetto a un forno tradizionale, con un risparmio energetico del 70% secondo test del 2023. Inoltre, il marchio garantisce 15 anni di riparabilità, con ricambi disponibili in 6200 centri internazionali, per una maggiore durata nel tempo e una gestione sostenibile del prodotto.

Il prezzo di listino di 139,99€ è stato ridotto a Moulinex a 119,99 euro, ma Amazon fa molto meglio: la comprate a solo 89,99€ su Amazon, contro i 119,99€ richiesti sul sito ufficiale Moulinex.

