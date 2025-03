Come cambiare il cursore del Mac con Mousecape

Pubblicità

Esistono varie ragioni per cui si potrebbe voler cambiare l’aspetto del cursore del Mac. Ad esempio, chi ha problemi di vista potrebbe trovare un cursore più facile da individuare rispetto a quello di sistema. Per i professionisti che fanno spesso presentazioni o pubblicano video online potrebbe invece diventare un marchio distintivo che migliora la riconoscibilità del suo brand. Per tutti gli altri, potrebbe essere semplicemente un modo per personalizzare l’interfaccia del computer o magari adattarla allo stile del tema e dello sfondo utilizzati.

Quale che sia la ragione, anche solo per dire finalmente addio a quell’orripilante spinning wheel arcobaleno di Apple, esiste un’app chiamata Mousecape che permette proprio di cambiare questa piccola componente del Mac. È completamente gratuita e funziona anche con i sistemi operativi più vecchi (lo sviluppatore dice da macOS 10.8 e noi possiamo confermarvi che funziona quantomeno su Mojave 10.14).

Quel che più rende affascinante quest’app è che il cursore volendo si può anche disegnare da zero, ma per chi non è pratico esistono una valanga di pacchetti gratuiti realizzati dalla community da scaricare e installare in pochi click.

Dove scaricare Mousecape

Mousecape è realizzato dallo sviluppatore Alex Zielenski e potete scaricarlo direttamente dal suo Github. Andate qui e sulla destra, alla voce Releases, cliccate sulla 1813, che è l’ultima attualmente disponibile. Trovate il file .zip sotto la voce Assets.

Come installare Mousecape

Come la maggior parte delle applicazioni per Mac, una volta decompresso il pacchetto vi basta spostarla nella cartella Applicazioni.

Dopo averla avviata, la prima volta dovrete anche cliccare sul nome dell’app (Mousecape) nella barra dei menu e cliccare sulla voce Install Helper Tool.

Dove trovare altri cursori

Ci siamo quasi. A questo punto non vi resta che scaricare e installare il pacchetto del cursore desiderato.

Nella pagina di download di Mousecape trovate anche il link (per comodità ve lo riportiamo qui, cliccate su Download Raw file) per scaricare un remake dei cursori Svanslös realizzato da Max Rudberg, un designer noto anche per aver pubblicato alcuni splendidi temi per Mac e iPhone.

In alternativa ce ne sono a decine sotto il tag mousecape in Deviantart (per scaricarli vi servirà registrare un account gratuito sulla piattaforma), come ad esempio questo pacchetto che include già di suo svariate varianti.

Anche sullo stesso Github è possibile trovare alcuni cursori per Mousecape realizzati dagli utenti come questa versione “mano”. C’è anche chi ha raccolto decine di varianti all’interno di un’unica cartella da scaricare e installare comodamente sul proprio Mac.

Infine altri design di cursori si possono trovare anche semplicemente Googlando “mousecape capes”.

Come installare nuovi cursori

Questi cursori per Mousecape presentano tutti l’estensione .cape e per installarli non dovete far altro che aprire Mousecape e, dalla barra dei menu, cliccare su File > Import Cape . Non appena l’app avrà caricato il set, non dovrete far altro che doppiocliccarlo dall’elenco nella schermata principale.

Come disegnarne di propri

Se avete tempo e voglia di disegnarvelo da soli, potete aprire Mousecape e, dalla barra dei menu, cliccare su Capes > Dump Cursors... . In questo modo scaricherete la versione predefinita di ogni sfaccettatura del cursore.

Da qui non dovrete far altro che rinominare il pacchetto appena generato sostituendo poi l’immagine di ciascun cursore con quella di vostro gradimento. Sappiate che l’app supporta anche cursori animati.

Altre app

