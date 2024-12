Luce notturna per WC con sensore di movimento a meno di 2€

Pubblicità

Se volete illuminare con discrezione gli spazi della vostra casa, ecco un piccolo ma efficace dispositivo che potrebbe fare al caso vostro: è pensato per garantire una buona visibilità senza disturbare il sonno o l’ambiente circostante e al momento lo comprate in offerta speciale.

Si tratta di una luce notturna progettata principalmente per illuminare il WC, ma volendo si può usare anche in altri contesti. Fa infatti uso di una piastra per l’aggancio e lo sgancio rapido che si fissa alle superfici semplicemente tramite adesivo (senza quindi dover praticare fori), perciò si può eventualmente usare per illuminare scale, ingressi, armadi e camere da letto.

Usa poi un sensore di movimento PIR estremamente sensibile, con un angolo di rilevamento di 120° e una portata fino a 4 metri, che sostanzialmente si occupa di attivare la luce non appena viene rilevato un movimento nelle vicinanze, anche al buio.

Questo significa che la luce si accende automaticamente quando entrate nel bagno o in altri spazi, senza dover cercare interruttori o disturbare l’ambiente con luci accese in modo continuo. Dopo 90 secondi di inattività, la luce si spegne da sola, garantendo risparmio energetico e una gestione ottimale dell’illuminazione.

Oltre a questo la luce cambia automaticamente tra 7 colori RGB – giallo, arancio, viola, rosso, verde, azzurro e blu – creando un’atmosfera del tutto particolare.

La batteria è da 500 mAh e si ricarica via USB, perciò non dovrete preoccuparvi di sostituire frequentemente le batterie.

Inoltre è certificato IPX3, il che significa che è resistente agli spruzzi d’acqua e appunto adatto all’uso anche in ambienti umidi come il bagno.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 15 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’87% andando a spendere intorno ai 2 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

