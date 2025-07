Prime Day, MOVA 600 Robot tosaerba senza fili perimetrali a 749 €

Amazon sconta oggi il MOVA 600 Robot tosaerba, un dispositivo senza fili per la gestione autonoma del prato. Il prezzo passa da 999€ a 749€ su Amazon, pochi per un prodotto con configurazione smart e tecnologia LiDAR 3D per la mappatura precisa del giardino senza l’uso di cavi o stazioni RTK.

Mappatura precisa e navigazione autonoma

Il MOVA 600 integra sensori LiDAR 3D ad alta precisione con raggio di rilevamento fino a 30 metri e campo visivo di 360° x 59°. Questa tecnologia consente la creazione in tempo reale di mappe 3D dettagliate, utili per la navigazione e la definizione dei percorsi di taglio. L’installazione è rapida e non richiede fili fisici: è sufficiente definire i confini virtuali direttamente tramite app.

Prestazioni elevate anche in condizioni difficili

Grazie alla tecnologia UltraView, il robot garantisce un posizionamento preciso anche in ambienti complessi, superando i limiti dei GPS tradizionali. MOVA 600 è progettato per lavorare su terreni con pendenze fino al 45% e con qualsiasi luce, da quella intensa al crepuscolo, mantenendo efficienza e qualità di taglio. La gestione dei giardini con aree complesse o irregolari è quindi più semplice e affidabile.

Sicurezza intelligente e gestione da app

Il robot utilizza un sistema avanzato di riconoscimento degli ostacoli per evitare automaticamente animali, giochi da esterno o altri oggetti nel prato. L’app MOVAhome consente di personalizzare il piano di lavoro: si possono modificare direzione e modalità di taglio, gestire più zone separate e monitorare le attività in tempo reale, direttamente da smartphone.

Il prezzo di listino del MOVA 600 Robot tosaerba è di 999€, ma attualmente è disponibile a 749€ su Amazon, con uno sconto di 250€.

