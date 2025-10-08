Festa Prime, tutti i robot e gli strumenti di pulizia MOVA in offerta

MOVA è un’azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie per la pulizia domestica, con una gamma di prodotti che integra funzionalità avanzate, efficienza energetica e un design studiato per un utilizzo quotidiano pratico e duraturo.

L’obiettivo del marchio è fornire strumenti che migliorino la qualità della pulizia riducendo tempi e consumi, con un approccio basato su innovazione tecnica e affidabilità.

L’offerta MOVA in corso in occasione della Festa delle offerte Prime comprende aspirapolvere senza fili, modelli combinati lavapavimenti e robot multifunzione, tutti progettati per garantire elevate prestazioni di aspirazione, gestione intelligente dell’acqua e manutenzione automatica. Ogni dispositivo è pensato per operare su diverse superfici — dai pavimenti duri ai tappeti — con soluzioni specifiche per la rimozione dei peli di animali e la gestione di sporco persistente.

Prestazioni e progettazione: il valore tecnico dei prodotti MOVA

Tra i modelli di punta si distingue il MOVA S2, un aspirapolvere senza fili con potenza di 150 AW e autonomia fino a 60 minuti. Il sistema di filtrazione ad alta efficienza trattiene fino al 99,9% delle particelle, mentre la struttura antigroviglio evita l’accumulo di capelli o fibre nelle spazzole. È un prodotto adatto alla manutenzione regolare di pavimenti e moquette, con un equilibrio tra potenza e leggerezza.

Le versioni MOVA X4 Plus e X4 Pro integrano la funzione di lavapavimenti, con lavaggio a 100 °C, autopulizia e stazioni base di ricarica automatica. Il design piatto a 180° e l’aggiunta automatica del detergente consentono un uso continuativo e una manutenzione ridotta.

Sul fronte dei robot, il MOVA E40 Ultra e il P50s Ultra offrono potenze fino a 24.000 Pa, con sistemi di navigazione FlashPulse 3D ToF, riconoscimento ostacoli e mop autopulente con acqua calda. Le stazioni All-in-One garantiscono una gestione autonoma fino a 75 giorni, con svuotamento e lavaggio automatico dei serbatoi.

Efficienza integrata e automazione avanzata

I modelli MOVA M50 Ultra, V50 Ultra Complete e Z60 Ultra Roller Complete rappresentano l’evoluzione delle soluzioni integrate per la pulizia. Tra le caratteristiche principali troviamo il lavaggio termico con doppia soluzione, il sistema StepMaster per la gestione dei dislivelli e la tecnologia HydroForce per l’ottimizzazione del flusso d’acqua.

