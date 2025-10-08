Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, grande schermo TV ovunque con XGIMI Halo+ GTV a 659 €

Grande schermo ovunque, anche in mobilità con il proiettore portatile XGIMI Halo+ GTV che oggi va in sconto a 659€ rispetto ai 799€ di listino.

Proiezione Full HD e tecnologia DLP

XGIMI Halo+ è un piccolo accessorio che utilizza la tecnologia DLP con risoluzione nativa 1920×1080 pixel, offrendo immagini nitide e fluide fino a 200 pollici di diagonale. La luminosità di 900 ANSI lumen consente una buona resa anche in ambienti parzialmente illuminati. Il proiettore supporta HDR10 e HLG, migliorando contrasto e profondità del colore. L’ottimizzazione automatica dell’immagine include messa a fuoco istantanea e correzione trapezoidale automatica su quattro lati, così da adattarsi rapidamente a qualsiasi superficie o angolazione.

Google TV integrata e app di streaming

Grazie al sistema operativo Google TV, il proiettore consente di accedere direttamente a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molte altre app senza bisogno di dispositivi esterni. Il Chromecast integrato permette di trasmettere contenuti da smartphone, tablet o PC in modo immediato. La connessione Wi-Fi dual band assicura streaming stabile, mentre Bluetooth 5.0 consente di collegare cuffie, controller o speaker wireless. Il telecomando incluso supporta ricerca vocale tramite Google Assistant per la gestione completa del dispositivo.

Audio Harman Kardon e portabilità

Il sistema audio integrato è curato da Harman Kardon, con due altoparlanti da 5 W ciascuno compatibili con DTS-HD e Dolby Audio. Il suono risulta equilibrato e potente anche senza impianti esterni. La batteria interna garantisce fino a 2,5 ore di autonomia in modalità standard, rendendolo adatto anche a proiezioni all’aperto o in viaggio. Il design compatto (peso 1,6 kg) e la scocca in alluminio spazzolato ne facilitano il trasporto e la protezione durante l’uso.

XGIMI Halo+ GTV Proiettore Portatile 1080P, Google TV con licenza Netflix

Connessioni e funzioni aggiuntive

XGIMI Halo+ offre una dotazione completa di porte: HDMI 2.0, USB-A 2.0, uscita audio da 3,5 mm e compatibilità con ARC. È possibile collegare console, laptop o unità di archiviazione esterne. Il proiettore supporta inoltre la modalità Game Low Latency, che riduce il ritardo di input per un’esperienza fluida con videogiochi. Grazie all’avvio rapido e alla modalità standby, può essere usato come un vero centro multimediale domestico.

Proposto a 659€ invece di 799€, XGIMI Halo+ GTV Proiettore Portatile 1080P è disponibile su Amazon con 140€ di sconto, completo di Google TV, audio Harman Kardon e batteria integrata.

