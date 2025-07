Mozilla rilascia Thunderbird 140 Eclipse per Mac, Windows e Linux

Mozilla ha rilasciato la versione 140 di Thunderbird, noto e apprezzato client di posta elettronica e news (in grado di gestire anche feed RSS e newsgroup) disponibile per macOS, Windows e Linux.

La versione 140 integra la “dark mode” in grado di adattare il contenuto dei messaggi alla modalità scura del sistema: l’attivazione dei colori scuri o chiari è ad ogni modo possibile da un interruttore posizionato nell’intestazione.

Offre la possibilità di trasferire le impostazioni del client desktop al client mobile, integra il supporto sperimentale per Microsoft Exchange (tramite i servizi Exchange Web Services, in precedenza disponibili solo mediante add-on a pagamento) e varie migliorie per controllare il threading e l’ordinamento dei messaggi.

Interessanti anche le novità che consentono un maggiore controllo sull’esperienza utente; nella sezione Impostazioni > Aspetto, è possibile selezionare tra “Vista tabella” con layout compatto e tradizionale o la “Vista a schede”, più adatta a dispositivi touch. È anche possibile personalizzare l’ordinamento, la visualizzazione dei thread e la larghezza delle schede, tutto da un’unica schermata.

Mozilla Thunderbird 140 si scarica dal sito ufficiale ed è una extended-support release (ESR): queste versioni sono pensate per organizzazioni, come istituti scolastici, università, aziende e altri tipi di organizzazioni che, dovendo distribuire l’applicazione su un numero elevato di computer, necessitano di una versione supportata per un periodo di tempo più lungo.

Le versioni ESR vengono mantenute per più di un anno; gli aggiornamenti minori vengono rilasciati in coincidenza con le regolari versioni di Thunderbird. Questi rilasci minori contengono aggiornamenti di sicurezza. Gli sviluppatori del progetto Thunderbird incoraggiano ad ogni modo gli utenti a sfruttare il canale degli aggiornamenti con le release mensili.

La versione 140 di Thunderbird per Mac richiede macOS 10.15 o seguenti; la versione per PC con Windows richiede Microsoft Windows 10 o successive. Per le novità su Firefox e Thunderbird si parte da questa pagina di macitynet.