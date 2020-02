MPS Pro Suite, aggiornato il software di imposition gratuito per InDesign

Gli sviluppatori di Meadows Publishing Solutions hanno annunciato una nuova versione di Meadows Productivity Suite software, siglato MPS Pro Suite, un set gratuito di strumenti per Adobe InDesign dedicato all’imposition e altri task per il desktop publishing.

L’imposition, lo ricordiamo, è il nome della tecnica che permette di disporre, secondo un’esatta sistemazione, più pagine singole di un lavoro editoriale, all’interno di un unico layout, secondo le specifiche del dispositivo che ne realizzerà la stampa e del formato carta sul quale verrà stampato.

MPS Pro Suite include una utility di imposition che consente di disporre file grafici, PDF o documenti InDesign partendo da una interfaccia che consente di specificare vari aspetti, inclusi crocini di ritaglio. Durante l’imposizione delle pagine, è possibile modificare le impostazioni per regolare la spaziatura tra le pagine, i margini, le pagine al vivo e lo slittamento.

L’attuale versione di MPS Pro Suite funziona con Adobe InDesign 2020 e macOS Catalina ed è disponibile sia per Mac, sia per Windows. È possibile ottenere il software da questo indirizzo. Dopo la registrazione si ottiene (via mail) un codice per attivare l’applicazione.

