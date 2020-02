Apple e Wistron assemblano componenti chiave di iPhone in India

Mentre Foxconn costruisce iPhone XR e si prepara anche per produrre in loco gli iPhone 11, Apple e Wistron accelerano in India, ampliando l’assemblaggio anche ad altre componenti chiave dello smartphone di Cupertino.

Secondo due fonti distinte Apple e Wistron assembleranno fin India anche la scheda logica principale. La scheda a circuito stampato ospita il processore, la memoria RAM e altre componenti fondamentali per il funzionamento del terminale: si stima che la scheda logica completa di tutti chip, processori e componenti rappresenti quasi la metà del valore complessivo di iPhone.

Fino ad ora solo Foxconn realizzava in loco l’assemblaggio delle schede logiche, mentre il nuovo passo di Apple e Winstron, che ha iniziato a produrre in India iPhone SE per poi aggiungere anche iPhone 7 e iPhone 8, rappresenta una evoluzione importante per la multinazionale di Cupertino nel Paese.

Infatti le agevolazioni fiscali e anche le licenze e i permessi per iniziare a costruire i propri negozi Apple Store monomarca sono sempre stati vincolati a una quota minima di produzione locale dei dispositivi Apple richiesta dal governo indiano. È Reuters a segnalare l’inizio dell’assemblaggio delle schede logiche di Apple e Winstron. Finora praticamente tutta la produzione indiana è stata commercializzata all’interno del Paese ma con la graduale espansione della capacità produttività si prevede che parte dei dispositivi assemblati in India verranno distribuiti anche in altre nazioni.

Per quanto riguarda il business Apple in India gli ultimi dati segnano una forte ripresa di iPhone nei terminal idi fascia top, con buone vendite anche per Mac, Apple Watch e AirPods. L’apertura del primo Apple Store in India è attesa a Mumbai entro quest’anno. Tutti gli articoli sul business di Apple in India sono disponibili da questa pagina.

