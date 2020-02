Juice sconta iPhone XS e i migliori accessori Belkin

Juice sconta iPhone XS che si può comprare nei negozi della catena Apple Premium Reseller e anche nello store Juice online a solamente 699 euro nella versione da 64GB. In sconto anche iPhone XS Max da 899 euro.

Gli utenti che puntano ai modelli top di gamma di penultima generazione possono anche diluire il costo in 10 rate più piccole, per esempio comprando iPhone XS da 64GB a 699 euro pagando 10 rate da 69,90 euro ciascuna, quindi senza alcun costo né interessi.

Sempre nei negozi Juice e nello store online sono in promozione i migliori accessori Belkin per la ricarica dei nostri dispositivi Apple. Tra questi segnaliamo Belkin Valet Charger 6.700 mAh per ricaricare in contemporanea sia iPhone che Apple Watch, quest’ultimo tramite ricarica wireless, proposto in sconto a 69,90 euro invece di 99,90 euro.

In offerta i supporto di ricarica wireless Belkin Boost Up da 10W a 44,90 euro invece di 74,90 euro e anche gli alimentatori da 18W per sfruttare la ricarica veloce sia a casa che in automobile.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.