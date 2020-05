M’Smart di MMN è il noleggio di iPad e Mac tutto incluso per lo smart working

Aziende e Remote workers, basta errori! È il momento di abilitare tecnologie Smart, utili e sicure: con la soluzione tutto incluso e su misura MMN M’Smart è possibile noleggiare iPad o Mac, inclusi software, strumenti di collaborazione e anche l’assistenza, pagando un piccolo canone mensile. Dedicato a professionisti e aziende, si tratta di una alternativa più pratica e anche molto più economica rispetto all’acquisto del dispositivo, delle singole licenze, dei servizi e dell’assistenza.

Per professionisti e aziende, il canone mensile di MMN M’Smart è completamente deducibile: non obbliga a sborsare subito somme consistenti per l’acquisto di un nuovo dispositivo e al termine del noleggio è possibile sottoscriverne uno nuovo per avere a disposizione un computer o un tablet più recente e potente.

Lavorare da qualsiasi luogo, con lo stesso livello di produttività e sicurezza che si ha in ufficio, è semplice. Con la soluzione MMN M’Smart si parte da questa pagina dove è possibile scegliere tra i quattro pacchetti personalizzabili proposti: MacBook Air, iPad Pro 11, MacBook Pro 13 oppure iPad Pro 12,9 con prezzi a partire da 27,90 euro al mese.

Tutte le soluzioni proposte includono la suite Apple iWork per la produttività, Cisco Webex in versione prova 90 giorni, il documento “Best Practice per lo smart working con il tuo Device Apple“, 90 giorni di supporto telefonico Apple e, a fare davvero la differenza, è il servizio di assistenza che, nella versione base, è rappresentato dal livello Good.

Chi lo desidera può scegliere anche i livelli di assistenza superiori Better e Best che includono più ore in teleassistenza da parte di un tecnico specializzato, estensione di garanzia, servizio di ritiro e consegna per gli interventi da laboratorio e altro ancora.

Per tutti i dettagli e la configurazione personalizzata del pacchetto MMN M’Smart tutto incluso per lo smart working con dispositivi e computer Apple si parte da questo collegamento.