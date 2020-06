Muro Box, il carillon meccanico controllabile da app per melodie infinite

Il Bluetooth è ormai dappertutto ma chi si sarebbe mai aspettato che potesse finire persino su un carillon? Perché è questo che c’è in Muro Box, acronimo di “Music Robot in a Box” a significare proprio che è presente una componente tecnologica in un prodotto tradizionalmente fatto solo di meccaniche. E c’è un motivo ben preciso se si è pensato di realizzare un carillon controllabile senza fili tramite un’app dallo smartphone.

Chi infatti almeno una volta nella vita ha avuto tra le mani un carillon conosce bene il fascino e il limite di questo oggetto. In quelli più semplici basta girare una manovella – oppure pigiare un tasto se il motore è alimentato da una batteria – per farlo letteralmente suonare. Dentro infatti c’è un rullo, generalmente metallico, lungo la cui superficie sono posizionate, apparentemente casualmente, delle piccole sporgenze. In realtà ciascuna di queste sta lì per un motivo ben preciso: durante la rotazione del rullo andranno infatti a pizzicare delle lamelle metalliche che, con la vibrazione, emetteranno un suono più o meno acuto in base alla lunghezza della stessa. Insomma delle vere e proprie note musicali.

Esistono poi dei carillon più complessi che sono in grado di riprodurre melodie diverse in base alla pergamena preforata che vi si fa passare attraverso un’apposita feritoia. Il rullo in questo caso è completamente rivestito delle piccole sporgenze sopra descritte ed i fori sulla carta costituiscono in pratica il lascia-passare per la vibrazione della lamelle. Solitamente i carillon sono venduti insieme ad un pacchetto di pergamene, ciascuna preforata in modo diverso per poter suonare melodie differenti, ma con un po’ di pazienza è anche possibile realizzarne di proprie forando casualmente una striscia di carta vergine oppure, conoscendo un po’ di teoria musicale, componendo le proprie melodie con un certo metodo.

Muro Box offre tutto questo ma senza la carta e con il più agevole impiego dello smartphone per la composizione di melodie proprie e per l’acquisizione di quelle già esistenti. Sono 30 quelle già disponibili all’acquisto, di cui 27 famosi brani di musica classica e 3 melodie originali realizzate da compositori esperti. C’è un’intera libreria sul cloud dalla quale chiunque può scaricarne anche delle altre, magari composte dagli altri possessori di Muro Box: chiunque infatti può sfruttare il sistema di composizione interno per realizzare le proprie melodie e riprodurle sul momento ma anche archiviarle sulla libreria comune per metterle a disposizione degli altri. I file gestiti sono in formato MIDI – spiega l’azienda – e ne sono già presenti oltre 30.000 realizzate da più di 22.500 fan.

Muro Box è dotato di lamelle interne che abbracciano la notazione musicale che va da C3 (il terzo Do sul pianoforte) ad A5 (il quinto dei La), quindi ben due ottave e mezzo. Sono venti note in tutto che si muovono lungo la scala diatonica. L’ambiziosa idea futura è quella di realizzare una versione con 40 note che comprenda anche i semitoni: una vera chicca per gli appassionati di musica. La velocità di riproduzione è di massimo 4 bpm per la stessa nota ed il sistema può arrivare a riprodurre contemporaneamente fino a 7 note.

E’ stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Indiegogo per finanziarne il progetto, che vedrà la luce a dicembre. Sono già stati raccolti oltre 200.000 euro dei quasi 14.000 necessari per trasformare l’idea in un prodotto reale. Chi vuole può finanziarlo ancora oggi per prenotarne un’unità, con spedizione entro dicembre 2020, al prezzo di 292 euro: il prezzo di listino sarà poi di 480 euro.