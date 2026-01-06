CES 2026: Anker ripensa la ricarica con il Nano Charger smart

Anker ha scelto il CES 2026 lanciare quattro prodotti per la ricarica, il suo ambito di interesse più storico e riconoscibile. Una mossa che parte dalla tradizione a non disdegna le novità, come ben rappresenta il nuovo Nano Charger da 45W con display integrato, attorno al quale ruota l’intera nuova proposta del marchio.

Anker Nano Charger 45W con display smart

Il Anker Nano Charger è probabilmente il caricatore più riconoscibile presentato quest’anno dall’azienda. È un modello compatto da 45W, dichiarato in grado di portare un iPhone 17 Pro dallo zero al 50 per cento in meno di 20 minuti, ma la vera novità è l’approccio alla gestione della ricarica.

Sulla parte frontale è presente un display integrato che mostra in tempo reale wattaggio, temperatura e stato della batteria del dispositivo collegato. Toccare lo schermo permette anche di attivare il Care Mode, una modalità pensata per ridurre la temperatura dello smartphone di circa 9 gradi Fahrenheit rispetto ad altri caricatori da 45W, modulando in modo più conservativo l’erogazione di energia.

Anker ha lavorato anche sulla praticità: la spina è pieghevole e ruotabile di 180 gradi, così il caricatore può essere usato sia in verticale sia in orizzontale, mantenendo il display sempre leggibile. Il lancio è previsto per fine gennaio 2026, al prezzo di 40 dollari.

Anker Prime Wireless Charging Station

Accanto al caricatore da muro, Anker propone la Prime Wireless Charging Station, una base di ricarica 3-in-1 pensata soprattutto per chi viaggia con più dispositivi Apple. Supporta Qi2 a 25W per l’iPhone e consente di ricaricare contemporaneamente anche Apple Watch e AirPods.

Qui il tema centrale è la gestione del calore, affidata a un sistema di raffreddamento attivo a flusso d’aria che serve a mantenere temperature più stabili durante la ricarica simultanea. Il design pieghevole riduce l’ingombro e la rende facile da trasportare. Il prezzo annunciato è di 150 dollari, con arrivo sul mercato nel primo trimestre del 2026.

Anker Nano Power Strip

Per la scrivania arriva il Nano Power Strip, una multipresa 10-in-1 progettata per ridurre il disordine. Il design a doppia zona nasconde le prese AC sotto il piano di lavoro, lasciando in vista solo le porte USB.

La dotazione comprende due USB-C, due USB-A e sei prese tradizionali, con protezione da sovratensioni da 1500 joule. Le porte USB-C arrivano fino a 70W, una potenza sufficiente anche per notebook. Sarà disponibile da fine gennaio 2026 a 70 dollari. Difficile però che questo prodotto possa arrivare in Europa.

Anker Nano Docking Station

Chiude la gamma la Nano Docking Station, una dock 13-in-1 che integra un hub removibile 6-in-1. In configurazione completa supporta fino a tre monitor 4K, ricarica fino a 100W e trasferimenti dati a 10 Gbps.

L’idea è separare l’uso da scrivania da quello in mobilità, staccando il modulo più compatto quando serve. È una delle poche novità Anker già disponibili subito dopo il CES, al prezzo di 150 dollari.

Nel complesso, Anker usa il Nano Charger con display come manifesto di una ricarica più consapevole, attorno alla quale ruotano soluzioni pensate per adattarsi meglio ai contesti d’uso reali, tra viaggio e postazione fissa.