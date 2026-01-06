CES 2026, un nuovo robot umanoide Atlas mostrato da Hyundai e Boston Dynamics

Nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas, Hyundai e Boston Dynamics hanno mostrato un robot umanoide Atlas, evidenziando i movimenti fluidi che è in grado di ripetere, e annunciando di avere in programma una versione per la produzione da sfruttare nelle fabbriche di veicoli elettrici di Hyundai entro il 2028, producendo 30.000 unità che si occuperanno dell’assemblaggio di auto.

Il robot mostrato è a grandezza naturale, con due braccia e due gambe. Nel corso della dimostrazione ha camminato sul palco per diversi minuti, salutando le persone ed eseguendo movimenti che sembrano molto naturali e che ricalcano quelli di una persona in carne e ossa. Le braccia, il torso, i polsi e altri elementi sono in grado di eseguire movimenti impossibili per un essere umano, con ovvii vantaggi in ambienti dedicati alla produzione.

Da tempo i ricercatori stanno lavorando per rendere Atlas sempre più indipendente, in modo che si affidi maggiormente alla propria “percezione” e sia in grado di muoversi e affrontare le situazioni che si trova davanti, in grado di svolgere la stessa gamma di movimenti degli esseri umani con sterminati campi di applicazione.

Hyundai ha anche annunciato una nuova partnership con DeepMind di Google che fornirà tecnologia di intelligenza artificiale ai robot di Boston Dynamics; si tratta di un ritorno alla collaborazione per Google che aveva acquistato Boston Dynamics nel 2013 ma l’aveva ceduta nel 2017 al gruppo giapponese SoftBank.

Nell’ambito della dimostrazione di lunedì al CES di Las Vegas, è stato mostrato un nuovo prototipo di robot, con colori nero e azzurro, in grado di operare autonomamente, pensato specificatamente per le fabbriche, in grado di prelevare elementi (arriva fino a 2,3 metri), sollevare pesi (fino a 50kg), assemblarli, lavorare per 4 ore con batterie intercambiabili in autonomia. Questa variante è indicata come progettata per essere affidabile, riparabile, aggiornabile; può lavorare in ambienti di diverso tipo con temperatura da -20° a 40° C.