Nanoleaf lancia le barre LED smart personalizzabili compatibili Homekit e Matter

Nanoleaf, noto per i suoi pannello LED amati dai gamer, prova a rilanciare la sua offerta con qualcosa di nuovo. E’ per questo che l’azienda ha deciso di lanciare Lines, una serie di barre luminose a LED retroilluminate, che offrono le stesse caratteristiche dei prodotti precedenti, anche se in un corpo più sottile ed elegante.

Ogni “linea” è lunga 27,85 cm e può unirsi ad altre barre simili a entrambe le estremità, così da formare una linea retta più lunga, ma anche unirsi con un angolo di 60 gradi. L’azienda afferma che, in questo modo, è possibile “dipingere il proprio spazio con linee”, creando “grandi forme geometriche”.

Ma al di là del nuovo stile di design, si tratta sempre della stessa configurazione Nanoleaf di sempre, che permette di dipingere letteralmente una parete con la luce. Ogni linea ha due zone di colore, così da poter creare scene di illuminazione dinamiche, oltre a poterle sincronizzare con la musica, e ancora rispecchiare i colori presenti sul display del proprio computer. Inoltre, l’hardware fungerà da Thread Border Router per aiutare a connettere dispositivi intelligenti nelle vicinanze che possono anche sfruttare lo stesso protocollo. È anche a prova di futuro e funzionerà con Matter, il nuovo protocollo che verrà lanciato il prossimo anno.

Le linee Nanoleaf sono disponibili per il preordine già da oggi, con lo starter kit a 9 linee che costerà 200 dollari, mentre i pacchetti aggiuntivi con 3 linee a pezzo costeranno 80 dollari. Si prevede che i prodotti inizieranno a essere spediti nelle case dei clienti USA prima della fine di novembre. Dovrebbero arrivare prossimamente anche in Italia dove sono i prodotti Nanoleaf sono disponibili anche attraverso Amazon.

