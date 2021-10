Apple Unleashed e MacBook, per favore Apple non deluderci

Sarà una nostra impressione, sarà uno scherzo della bolla dei social nella quale anche noi viviamo, separati da quella di chiunque altro dagli algoritmi di Facebook e Twitter. Sarà forse che questo cronista ha iniziato a usare prodotti Apple quando l’unico prodotto era il Macintosh (non è vero: c’era ancora Apple II). Sarà quel che sarà, ma si avverte una sensazione diversa, un’aria ferma e silenziosa come se questa volta stesse veramente per succedere qualcosa di rivoluzionario. O almeno un po’ rivoluzionario. O perlomeno più rivoluzionario dei lanci di iPhone 13 nelle sue quattro varianti.

Perché, diciamoci la verità, quando Apple ha lanciato iPhone 13, ci aspettavamo che arrivasse un telefono con delle caratteristiche innovative rispetto alla generazione precedente, ma non rivoluzionario. Anzi ci aspettavamo che fosse un telefono identico, solo migliore. E così è stato.

Siamo delusi da iPhone 13? No, è un ottimo telefono, lo abbiamo detto nelle tre recensioni che abbiamo fatto. Tutti i modelli che abbiamo provato, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, sono degli eccellenti apparecchi con delle caratteristiche veramente di rilievo, e che permettono di fare moltissimo. Sono una evoluzione di iPhone 12, certamente, ma sono anche un salto in avanti notevole da tutto quello che c’era prima. Chi li compra non è di sicuro deluso. Invece, chi ha assistito all’evento di presentazione dei nuovi apparecchi con l’ansia di vedere un’altra grande magia da parte di Apple, quello sì che è rimasto un po’ deluso.

Questa nuova Apple normale, capace di innovare sistematicamente e a una velocità costante, regolare, è sicuramente una delle più grandi aziende al mondo e sta continuando a giocare la sua partita in modo eccellente… Ma ogni tanto ci vuole anche un po’ di passione, un po’ di capacità di stupire, un po’ di capacità di lanciare della polverina magica che faccia volare come Trilly anche chi viene ad assistere ai suoi eventi nella speranza non solo di trovare la presentazione di prodotti più che validi, ma anche quel qualcosa in più che poi è quello che ha reso e rende Apple sempre unica come azienda.

Per questo, secondo questo vecchio cronista, l’aspettativa per l’evento Unleashed di Apple in cui verranno presentati con tutta sicurezza i nuovi MacBook, è altissima. Addirittura maggiore rispetto all’aspettativa che c’era per l’evento di lancio dei nuovi telefoni.

Questo perché fino ad ora abbiamo visto una transizione che si è compiuta a metà: i nuovi processori realizzati da Apple ci sono. La prima generazione cioè gli M1, è stata sfruttata al massimo. È evidente che più in là di così non possono andare. Gli apparecchi che sono stati trasformati dal punto di vista del cuore tecnologico, cioè del processore, non sono stati praticamente toccati dal punto di vista dell’estetica della funzionalità. Il design, ovverosia come funzionano i Mac con M1 e non come sono fatti, è rimasto lo stesso.

Adesso devono arrivare due cose: nuovi processori che ci facciano vedere che cosa Apple è in grado di fare nella fascia medio alta, e nuovi apparecchi portatili che includano funzioni nuove e innovative, rivoluzionando almeno un po’ la linea del MacBook Pro che rimane uguale a se stessa da quasi 10 anni.

Mesi fa erano circolati su Internet, poi subito catturati e cancellati dalle autorità su indicazione di Apple, schemi, disegni, immagini di come avrebbero potuto essere i MacBook del futuro. Quelle immagini, che non abbiamo potuto vedere, si dice che comunque raccontassero un futuro molto più innovativo di quanto non è successo fino ad ora. Computer con più porte di collegamento, con colori diversi, il ritorno di MagSafe, schede grafiche ultrapotenti, e tutta una serie di altre funzionalità che trasformano in maniera radicale i portatili di Apple.

Ci sono anche altri segni e altre indicazioni che quella effettivamente sia la strada: ad esempio dai nuovi iMac colorati e con una porta di connessione diversa per la corrente e i dati, alla presenza di segnali sulla maturità dei processori di Apple che si leggono proprio grazie a quel processore A15 che viene utilizzato sui nuovi telefoni e su nuovi tablet della casa di Cupertino.

Per questi motivi, ma anche per una profonda stanchezza che deriva dal fatto che il design degli attuali MacBook e MacBook Pro è abbastanza vecchio, si ricava un senso di urgenza e di aspettativa. Pensiamo e speriamo che stia per succedere qualcosa, ci immaginiamo che questo qualcosa possa essere veramente sorprendente.

Non crediamo, non vogliamo credere, speriamo di non dover pensare che l’evento Unleashed di Apple per la presentazione di nuovi MacBook Pro sia solamente un evento di affinamento e potenziamento dell’esistente. Vogliamo invece vedere una discontinuità; e pensiamo che questo, se veramente succederà, sarà un risultato straordinario da parte di Apple. Almeno, vogliamo pensarlo.

L’appuntamento per l’evento Apple Unleashed e l’attesa presentazione dei nuovi MacBook Pro è per lunedì 18 ottobre con la tradizionale diretta e la traduzione in tempo reale di macitynet di tutte le novità presentate.