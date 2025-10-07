Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » Festa Prime, le luci Smart Nanoleaf compatibili Alexa e Homekit in sconto
OfferteSconti speciali

Festa Prime, le luci Smart Nanoleaf compatibili Alexa e Homekit in sconto

Di Pubblicità
L’illuminazione smart Nanoleaf nelle Offerte di Settembre con sconti fino al 41%

Sono componibili, interattivi, possono cambiare colore e intensità in base alla musica: i pannelli luminosi della canadese Nanoleaf sono da sempre un modo intelligente per lluminare con creatività un angolo della casa e adattarlo al nostro “mood”. E adesso con la Festa delle offerte Prime sono anche in promozione.

Tanti dei kit di base o già espansi sono in offerta e vi permettono di accedere ad una tecnologia che completa qualsiasi installazione della smart home. Possono funzionare da soli o con gli assistenti vocali di Amazon, Google ed Apple. Le lampadine e la striscia LED funzionano con Thread e sono quindi prontissime a funzionare con Matter.

Recensione Nanoleaf Canvas Starter Kit, illuminazione smart a pieno (ma complesso) controlloPer saperne di più e per leggere la recensione del modello Canvas vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, la tecnologia EZVIZ per la Smart Home è in sconto

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.