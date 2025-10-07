Festa Prime, le luci Smart Nanoleaf compatibili Alexa e Homekit in sconto

Sono componibili, interattivi, possono cambiare colore e intensità in base alla musica: i pannelli luminosi della canadese Nanoleaf sono da sempre un modo intelligente per lluminare con creatività un angolo della casa e adattarlo al nostro “mood”. E adesso con la Festa delle offerte Prime sono anche in promozione.

Tanti dei kit di base o già espansi sono in offerta e vi permettono di accedere ad una tecnologia che completa qualsiasi installazione della smart home. Possono funzionare da soli o con gli assistenti vocali di Amazon, Google ed Apple. Le lampadine e la striscia LED funzionano con Thread e sono quindi prontissime a funzionare con Matter.

Per saperne di più e per leggere la recensione del modello Canvas vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...