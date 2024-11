Black Friday, Rolling Square il coltellino svizzero dei cavi in sconto del 25%

Pubblicità

Quanti cavi portereste con voi durante un viaggio? Probabilmente diversi visto che diverse sono le esigenze, ma ricorrendo a al cavi Rolling Square oggi in sconto del 25%, per il Black Friday ve ne servirà uno solo.

Si tratta di un 6-in-1 molto ben costruito che offre un connettore Cavo Lightning, un connettore USB-A, USB-C, e Micro USB. Come detto si tratta di un vero cavo universale.

Cominciamo dal fatto che è un verso cavo USB-C su USB-C capace di ricaricare un qualunque dispositivo, praticamente alla massima potenza anche un qualunque Mac. Arriva infatti a 100W.

Poi ci sono anche gli altri connettori: che sono USB-A e Ligtning, quest’ultimo connettore può essere scambiato con un connettore Micro USB.

Come si usa? Facile: normalmente è un cavo USB-C su USB-C. Ma uno dei due connettori USB-C può essere convertito in un connettore USB-A, oppure un Lightning o un Micro USB. In questo modo potremo, per esempio usare un caricabatterie USB-A o USB-C per ricaricare un iPhone di vecchia o nuova generazione o, appunto, un Mac.

Per il trasferimento dati le prestazioni sono quelle di un normale cavo USB: 480 Mbps, il massimo possibile per un iPhone, tranne che gli iPhone Pro USB-C, quindi iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro che usando questo cavo saranno quindi limitati nelle prestazioni ma ovviamente funzioneranno normalmente a 480 Mbps.

Il sistema è progettato in maniera da essere funzionale e pratico. Gli adattatori sono scorrevoli, e anche progettati per essere rimossi e rimontati, nel caso non ne aveste bisogno.

Il cavo piatto e antigroviglio è estremamente robusto. Lo potete scegliere in colore giallo oppure nero.

Un cappuccio protettivo e un laccio serve per proteggerlo e tenerlo in ordine quando ne avete bisogno. Nella confezione c’è anche una custodia in silicone per il trasporto.

Questo cavo è offerto in tre versioni tutte in sconto del 25%, una stile portachiavi (22,47€ invece di 29,90€) una da due metri (26,18 € invece che 34,90€) e una da tre metri (29,93€ invece che 39,90€)