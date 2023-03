Nanoleaf Shapes rende più immersiva la vostra postazione gaming

Nanoleaf punta a rendere sempre più immersiva la Gaming Experience, offrendo davvero tante soluzioni per personalizzarla al meglio.

Il brand è da anni impegnato nel settore della illuminazione a parete votata a rendere migliore l’esperienza gaming. Ed infatti, per una postazione perfetta non bastano più display a latenza e 3D, mama occorre anche curare al meglio l’illuminazione della stanza, che può contribuire ad una maggiore immersività.

Il gaming per Nanoleaf non è solo un gioco, bensì un’emozione. Negli ultimi anni il settore si è evoluto moltissimo non soltanto nell’ambito dell’industria videoludica in senso stretto, ma in tutta la tecnologia a corredo.

Gli appassionati di gaming sono da sempre alla ricerca di un’esperienza sempre più immersiva che crei emozioni e li faccia sentire al centro dell’azione. Proprio per questo motivo oltre alla giusta poltrona gaming, a mouse apposito ad altissima precisione e alla tastiera meccanica è necessario affiancare anche una buona illuminazione.

Il motivo è presto detto: una luce colorata e diffusa crea un’atmosfera coinvolgente e migliora l’esperienza di gioco, completando il quadro costruito dagli altri componenti.

Il colore è un elemento di forte personalizzazione dell’esperienza e può essere utilizzato per sottolineare la propria personalità o modulato in funzione della tipologia di gioco: dai toni del rosso per creare atmosfere intense e competitive a luci gialle che migliorano la percezione del particolare visivo, con un impatto benefico sulle performance di gioco. In ogni caso, i toni di colore aiutano i gamer a entrare nel mood giusto prima delle grandi sfide.

In questo senso Nanoleaf offre un’ampia gamma di prodotti per soddisfare le esigenze degli appassionati di gaming alla ricerca di suggestioni luminose a corredo delle proprie performance.

In particolare, i pannelli LED sposano gli ambienti moderni e il brand li propone in più forme: triangoli, mini triangoli ed esagoni, tutti modulari e intercambiabili, così da poter dar vita a creazioni di ogni personalizzate. Inoltre, sono compatibili con Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa, Razer Chroma, IFTTT e Samsung SmartThings, per una gestione facile e immediata con comando vocale.

Abbiamo recensito modelli di luci Nanoleaf direttamente a questo indirizzo. La gamma Nanoleaf Shapes è distribuita in Italia da Hinnovation by Nital. Potete trovarla anche su Amazon.