Microsoft Office, tutte le differenze tra le versioni disponibili per Mac

Microsoft propone da moltissimi anni la suite Office per Mac: per conoscere le differenze tra tutte le versioni esistenti rimandiamo a questa guida di macitynet. Dal 24 gennaio 2019 la multinazionale di Redmond ha reso disponibile Office 365 anche su Mac App Store, ora diventato Microsoft 365 ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per gli utenti Mac. Di seguito illustriamo le differenze tra le diverse versioni di Office per computer Apple.

Microsoft Office 2021

A chi non ama i software in abbonamento, Microsoft propone Office Home & Business 2021 oppure Office Home & Student 2021, destinati a utenti tradizionali o studenti, pacchetti con licenza perpetua (senza scadenza) da pagare una-tantum, senza bisogno di abbonamenti da rinnovare anno dopo anno.

Il pacchetto (disponibile anche in versione download, senza un pacchetto fisico vero e proprio) può essere installato su 1 Mac o su 1 PC, include le versioni classiche delle app di Office (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) e le versioni web di Word, OneNote, Excel e PowerPoint. Nella versione Home Student non è incluso Outlook (che invece è incluso nella versione Business) ma questo pacchetto è da poco diventato gratuito (si scarica gratis dal Mac App Store) e quindi il problema non si pone.

Qui sotto le offerte disponibili su Amazon per Office 2021 per Mac (e PC)

Microsoft 365

Microsoft 365 è ideale per utenti e organizzazioni che hanno bisogno delle applicazioni di Office oltre a servizi di archiviazione e condivisione di file sul cloud. Sono disponibili offerte in abbonamento per la casa e per le aziende. Per gli utenti domestici si parte da 69,00 euro all’anno (pagamento annuale) per i vari software della suite, e servizi come OneDrive e Skype.

A rendere interessanti gli abbonamenti di Microosft 365 è la possibilità di usare i software su più PC/Mac, tablet e telefoni, inclusi Windows, iOS e Android (fondamentale se abbiamo la necessità di usare Word, Excel o PowerPoint sui tablet di grandi dimensioni). Microsoft offre anche 1TB di archiviazione a nel cloud per OneDrive a persona e 60 minuti al mese per le chiamate Skype verso cellulari e telefoni fissi. È possibile sottoscrivere l’abbonamento a Microsoft 365 dal sito Microsoft ma si risparmia con offerte che è possibile trovare presso rivenditori online e Amazon. Di seguito, alcune offerte nel momento in cui scriviamo.

Microsoft Office 365 mediante Mac App Store

Microsoft 365 è disponibile anche sul Mac App Store. GLi utenti Mac possono scaricare Word, Outlook, Excel, PowerPoint, OneNote e l’intera suite di app Microsoft. L’abbonamento si acquista direttamente dalle app. Nel momento in cui scriviamo l’offerta di Microsoft che appare dopo lo scaricamento della suite dal Mac App Store è la seguente:

Microsoft 365 Personal (unica soluzione per tutti i dispositivi): 68,99 euro l’anno

Mirosoft 365 Familiy (soluzione per la famiglia utilizzabile su sei macchine): 98,99 euro l’anno.

Quali sono le differenze tra la versione in abbonamento acquistabile da Microsoft e quella invece comprata su Mac App Store?

Ovviamente nel caso di Mac App Store la fatturazione è gestita da Apple. Chi dispone di una carta regalo App Store, può usarla per ottenere l’abbonamento e se vogliamo provare il software, è possibile sfruttare un mese di prova gratuito. È possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento visualizzando la finestra con i dettagli del proprio account dal Mac App Store.

Gli aggiornamenti non vengono scaricati tramite l’utility Microsoft AutoUpdate che da anni accompagna la suite Microsoft, ma sono gestiti da Apple. A questo proposito non è possiible installare le versioni beta, opzione consentita dall’utility Microsoft AutoUpdate, abilitando l’opzione che consente di iscriversi al programma “Office Insider” per accedere in anteprima alle versioni preliminari. Per il resto, spiega Microsoft in una FAQ, le funzionalità tra la suite scaricabile dal Mac App Store e quella che è possibile ottenere da altri canali (sito Microsoft o rivenditori online) sono identiche.