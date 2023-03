Recensione generatore solare Jackery 1000 Pro ottimo per outdoor e per casa

Negli ultimi mesi stanno avendo parecchio successo le soluzioni per la generazione autonoma di energia con pannelli solari, e se una soluzione fissa da casa può essere piuttosto costosa, oltre a richiedere spazi che solo chi ha una casa indipendente può permettersi, le soluzioni portatili sono molto più versatili e richiedono uno spazio decisamente inferiore.

Parliamo di pannelli solari che possono facilmente essere posizionati in balcone o in giardino, e che possiamo facilmente spostare in base alle ore del giorno per seguire il sole, o portare con noi per avere energia durante una giornata all’aria aperta o una vacanza in campeggio.

Questi pannelli solari vanno ad alimentare una stazione di ricarica, in pratica una grande batteria che accumula l’energia e ci permette di usarla attraverso una serie di uscite. Immaginiamo un grande power bank che ha anche delle prese in corrente alternata (quindi all’interno c’è anche un inverter) per alimentare luci ed elettrodomestici.

Fra le aziende che producono questo tipo di soluzioni spicca Jackery, azienda con base in California e ricerca in Cina, che propone un’ampia gamma di generatori solari composti da una power station e da una serie di pannelli solari. Jackery è leader di mercato negli Stati Uniti, ma solo da pochi mesi è sbarcata in Europa (vi abbiamo raccontato della sua presenza ad IFA e poi al recente CES) con i suoi modelli di generatore solare.

Abbiamo provato il Jackery 1000 Pro, nella configurazione con una coppia di pannelli solari SolaSaga da 80W ciascuno. Vi ricordiamo che nel listino dell’azienda esistono diverse combinazioni anche con generatori di maggiore potenza e con pannelli più potenti fino a 2×200 Watt.

Contenuto della confezione

Generatore di corrente Jackery Explorer 1000 Pro

Cavo di ricarica AC

Cavo di ricarica 12V con presa Accendisigari

2 Pannello solari SolarSaga 80 con cavo DC8020

con cavo DC8020 Adattatore DC8020 – DC7909

Il Generatore di corrente Jackery Explorer 1000 Pro

Al centro di un generatore solare abbiamo il generatore di corrente che, come dicevamo nell’introduzione, può essere assimilato ad un “grande power bank”. Jackery ne produce diversi modelli, tutti appartenenti alla linea Explorer, e con capacità che va dai 160Wh ai 2000Wh, con un numero di porte variabile in base al modello.

Jackery Explorer 1000 Pro ha una capacità di 1000Wh e si pone nella parte alta della gamma, riuscendo ad alimentare senza problemi piccoli elettrodomestici e molto altro. La forma è pressoché quella di un parallelepipedo, le dimensioni sono di 340x262x255mm ed il peso di 11,5Kg. Sulla parte alta troviamo una pratica maniglia pieghevole, che possiamo aprire quando dobbiamo trasportare il generatore e ripiegare quando invece dobbiamo riporlo, così da non richiedere troppo spazio.

La parte frontale comprende tutte le uscite, fra cui spiccano due prese Schuko a corrente alternata da 220V e potenza massima di 1000W, due USB-C fino a 100W compatibili con Power Delivery e adatte anche a caricare un MacBook, due USB-A da 18W ed una presa accendisigari da 12V e fino a 100W di potenza, oltre ad una luce a LED con doppio livello di intensità e modalità SOS. Sempre sulla facciata frontale abbiamo un ampio display per visualizzare tutte le informazioni sulla carica e sulla potenza istantanea in ingresso e in uscita, oltre ad una serie di pulsanti per abilitare o disattivare le varie porte, così da non consumare inutilmente energia se lasciamo una presa inserita quando non ne abbiamo bisogno.

Il retro è dove invece troviamo le prese per la ricarica: una è per la corrente alternata, per quelle occasioni in cui abbiamo a disposizione una presa a 220V, e due per corrente continua – con connettore DC8020 – per collegare uno o più pannelli solari o per caricare dalla presa accendisigari di un’auto o di un camper durante la guida. Ai lati le griglie di raffreddamento, in un gradevole colore arancione che fa contrasto con il grigio del resto del prodotto e si abbina con il logo Jackery.

All’interno abbiamo una serie di batterie agli ioni di litio NMC (nichel-manganese-cobalto) per una capacità totale di 1002Wh. Il vantaggio nell’uso di questo tipo di batterie sta nella possibilità di erogare una potenza maggiore rispetto alle batterie standard, e di comprimere una capacità maggiore in dimensioni minori, soprattutto se confrontate con le batterie LiFePO4 adottate da altri produttori. Inoltre, le batterie hanno un basso livello di autoscarica, mantenendo carica per oltre un anno, e una vita media molto elevata rispetto alle batterie standard, mantenendo oltre l’80% della propria capacità dopo più di 1000 cicli di ricarica completi.

Jackery Explorer 1000 Pro è poi discretamente silenzioso, con una rumorosità massima di 46dB (che si raggiungono tipicamente quando l’inverter è attivo) che ci permette anche di stazionare nello stesso ambiente, come ad esempio in un camper o una tenda.

Molto importante per Jackery la sicurezza, aspetto in cui l’azienda ha investito molto in ricerca e per l’adozione di tecnologie avanzate oltre che di certificazioni che attestino il lavoro svolto. Fra queste abbiamo un sistema di gestione della batteria (BMS) tipico dei camion, che mediante controlli continui sui parametri come tensione, corrente e temperatura ci assicura che tutto sia sempre normale. Anche il sistema di raffreddamento, con condotti dedicati e ventole controllate da ulteriori sensori di temperatura, fa sì che la dissipazione del calore sia sempre efficace mantenendo la rumorosità ai livelli minimi.

Non manca poi la certificazione 94V-0, che attesta che i componenti del generatore non sono infiammabili né possono esplodere quando esposti a temperature troppo elevate, oltre alla resistenza agli urti e alle cadute fino a 1m di altezza. Tutta una serie di attenzioni volte alla salvaguardia degli utenti che vanno oltre i requisiti minimi per la sicurezza imposti dagli enti europei e americani.

Fra i principali usi di un generatore di corrente come l’Explorer 1000 Pro abbiamo il campeggio e le giornate all’aria aperta, per alimentare luci, fornelli elettrici o frigoriferi portatili, e molto altro; ma possiamo usarlo per ridurre la bolletta del fornitore elettrico, collegando alcuni dispositivi senza gravare sulla rete casalinga, come energia di backup in caso di blackout, come gruppo di continuità per mantenere accesi e stabili dispositivi come il computer o il router, e addirittura le macchine salvavita di persone malate con respiratore e altri strumenti.

Jackery Explorer 1000 Pro Generatore di corrente

Dimensioni 340x262x255mm Peso 11,5Kg Capacità 1002Wh (43,2V, 23,2Ah) Tipo di batteria Ioni di litio NMC Input AC: 230V 10A max; DC: 800W max Porte 2x Schuko 220V AC, 1x Accendisigari 12V, 2x USB-C, 2x USB-A Potenza AC AC: 1000W max; DC: 120W max; USB-C: 100W max; USB-A: 18W max Temperatura di esercizio -10°C – 40°C Rumorosità 46dB max

Pannello Solare Jackery SolarSaga

Il modo sicuramente più sostenibile per ricaricare il Jackery Explorer 1000 Pro è attraverso l’uso di uno o più pannelli solari, ricordando che la massima potenza che viene accettata dal generatore è di 800W. Fra i diversi pacchetti che l’azienda ha previsto, ne abbiamo provato uno che ha in bundle con il generatore due pannelli solari SolarSaga da 80W, per una potenza totale massima di 160W.

Ogni pannello solare è contenuto in una borsa che ne rende il trasporto più comodo, ma che all’occorrenza può anche essere usata come supporto, in aggiunta allo stand regolabile presente sulla parte posteriore. Questo perché i pannelli hanno celle su entrambi i lati, e la borsa ha uno strato riflettente che permette alla luce di colpire la facciata posteriore del pannello dopo aver attraversato la parte trasparente fra le microcelle.

I pannelli hanno un’ottima efficienza di conversione del 23%, fra i valori più alti presenti sul mercato – ad oggi il massimo è sempre inferiore al 25% – e realizzati in materiale resistente e allo stesso tempo leggero, per un trasporto confortevole. Presente la certificazione IP68 che ne garantisce la resistenza a pioggia e intemperie, ma ricordiamo che la presa non è impermeabile quindi meglio evitare di immergerli in acqua.

La presa serve per collegare il cavo fornito in confezione, che termina con un connettore DC8020 adatto a molti generatori di corrente, fra cui il nostro Explorer 1000 Pro. Qualora si usi un generatore Jackery di generazione precedente (o un generatore di altro produttore) l’azienda ha incluso in confezione un adattatore da DC8020 a DC7909, che è il formato usato nella linea Explorer con capacità inferiore ai 1000Wh.

Dal momento che sul retro del generatore abbiamo due porte d’ingresso a corrente continua possiamo collegare direttamente i nostri due pannelli solari, mentre se decidessimo di acquistarne degli altri avremo bisogno di acquistare anche un combinatore che unisce due o tre pannelli ad una presa unica. Attenzione, in questo caso, a mantenere gli ingressi simmetrici e quindi ad usare un numero pari di pannelli solari per evitare malfunzionamenti.

Nella nostra configurazione il generatore si ricarica in circa 9 ore, ma dobbiamo sempre considerare che per avere il risultato ottimale i pannelli devono essere sempre rivolti verso il sole e con un’inclinazione che permette ai raggi di colpirli perpendicolarmente. Ricordiamo anche che il tempo di carica varia anche in base alle condizioni meteo e alla stagione.

Jackery SolarSaga 80 Pannello Solare

Dimensioni 906x528x27mm Peso 5,1Kg Potenza max pannelli solari 80W (22V 3,64A) Efficienza di conversione 23% Impermeabilità IP68 Temperatura di esercizio -10°C – 65°C

Cosa si alimenta e per quanto?

Per avere un’idea di massima di cosa possiamo fare con una carica completa del generatore, prendiamo la capacità complessiva (pari a 1000Wh) e dividiamola per la potenza che viene assorbita dai dispositivi che vogliamo collegare. Un asciugacapelli da 1000W potrà essere alimentato per circa 1 ora, una stufa elettrica da 300W per circa 3 ore, un ventilatore da 30W per oltre 30 ore, e così via.

Utilizzo e conclusioni

Dopo alcune settimane di utilizzo del generatore solare Jackery 1000 Pro dobbiamo dire di esserne diventati praticamente dipendenti, tanto da averlo usato in molteplici situazioni.

Anche nella stagione fredda, ci possiamo portare dietro in macchina la coppia generatore più pannelli solari ci permette di alimentare alcuni dispositivi come un barbecue elettrico durante una gita fuori porta, e possiamo pensare che l’esperienza possa essere solo superiore durante la stagione estiva, quando porteremo con noi anche un frigorifero portatile per mantenere fresche le bevande e le carni, e potremo alimentare altri accessori come uno speaker audio o delle luci per quando cala la luce o un proiettore più speaker per una serata di cinema all’aperto (con il proiettore Xgimi che abbiamo in prova) anche in campagna.

Nella nostra sede per i test abbiamo sistemato i pannelli solari sulla parte superiore di una tettoia inclinata verso sud assicurandoli con delle fasce di sicurezza , e sebbene il sole durante l’invertno sia stato presente solo per poche ore e non sia dei più forti siamo arrivati a caricare a fine di ogni giornata circa un 20-25% dell’Explorer 1000 Pro, che abbiamo poi usato poi nel weekend per alimentare degli elettrodomestici come un frullatore o un Moulinex Cookeo (presto pubblicheremo il test) ed alleggerire il carico sulla bolletta.

Interessante anche la modalità pass-through, che ci permette di usare il generatore come un gruppo di continuità e mantenere attivi modem e PC anche durante un blackout, e collegando anche la TV di continuare a vedere film in streaming anche quando la luce va via, cosa possibile soprattutto nei mesi estivi quando il carico dei condizionatori e le industrie della zona manda in tilt le centrali elettriche e ci sono brevissime ma dannose sospensioni della tensione.

E naturalmente non manca l’opzione campeggio: con i pannelli posizionati sul tetto del camper o di un van anche preso a noleggio possiamo mantenere carico il generatore e usare poi l’energia per alimentare i vari dispositivi elettrici e preservare la salute della batteria del veicolo.

Disponibilità e Prezzo

Il generatore solare Jackery 1000 Pro è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Jackery al prezzo consigliato di €1.699; disponibile anche una versione con due pannelli solari SolarSaga 100 da 100W ciascuno, al prezzo consigliato di €1.849, ed una versione top con ben quattro pannelli SolarSaga 200 da 200W ciascuno, al prezzo consigliato di €3.899

Prezzi solo all’apparenza elevati, dal momento che possono essere considerati un investimento per il risparmio sulle bollette elettriche oltre a una comodità per le giornate all’aperto, e sempre in linea (se non inferiori) ai prezzi di molti competitor o di soluzioni specifiche per le case indipendenti.

Chi volesse estendere un pacchetto esistente o avesse già un generatore di corrente della linea Jackery Explorer, può invece acquistare separatamente dei pannelli solari aggiuntivi SolarSaga 200 al prezzo consigliato di €699 ciascuno.

I prodotti Jackery sono distribuiti in Italia ma si possono trovare anche su Amazon e sullo store Europeo dell’azienda: in questo momento e fino al 15 Marzo c’è una offerta che prevede forti sconti anche sul modello che abbiamo provato e sui pannelli solari: il 1000 pro con due SolarSaga da 80W viene venduto a 1.444 €.