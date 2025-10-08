SBS TWS SmartBuds gli auricolari AI registrano, trascrivono e traducono

Indossando gli auricolari SBS TWS SmartBuds l’utente ha sempre a disposizione una serie di funzionalità evolute alimentate da AI, in abbinamento all’app SBS AI Connect.

Con un tocco si attiva la registrazione delle conversazioni sia online che dal vivo, così non si rischia di perdere mai i dettagli importanti, nelle riunioni di lavoro, lezioni universitarie ma anche nei dialoghi quotidiani. Tutto viene trascritto in testi chiari, ordinati e anche organizzati, rendendo più facile la consultazione, per ritrovare il punto desiderato all’istante, senza dover scorrere e ascoltare lunghe registrazioni audio.

Sempre tramite l’app abbinata SBS AI Connect l’Intelligenza Artificiale elabora in automatico i contenuti, evidenziando i passaggi più importanti. Non solo: le informazioni vengono trasformate in Mind Map interattive, con i concetti principali organizzati in nodi tematici. In questo modo l’utente dispone di una sintesi chiara, utile per lavoro, studio e nella vita di tutti i giorni.

Con un altro tocco si passa alla traduzione bidirezionale in tempo reale. In questo caso gli auricolari diventano un traduttore personale che permette di comprendere e parlare oltre 50 lingue, utile sia nelle conversazioni vocali che per i testi scritti.

Audio e autonomia

Come ci si aspetta da auricolari di ultima generazione, SBS TWS SmartBuds offrono riproduzione audio di qualità Hi-Fi, con cancellazione attiva del rumore e doppi microfoni ENC, sigla di Environmental Noise Cancellation, per parlato sempre chiaro anche in ambienti rumorosi.

Il costruttore dichiara 5,5 ore di autonomia per gli auricolari, che arriva fino a 28 ore totali tramite la custodia di ricarica. Oltre alle funzioni AI, con i controlli touch è possibile gestire volume, riproduzione audio, chiamate e assistente vocale dello smartphone. Sono compatibili sia con iPhone che con Android.

SBS TWS SmartBuds, disponibilità e prezzi

All’acquisto degli auricolari l’utente dispone di 120 minuti gratuiti per le funzioni AI di traduzione, trascrizione, sintesi e creazione di mappe mentali. Una volta esauriti è possibile scegliere tra abbonamenti mensili oppure pacchetti a consumo validi fino a 12 mesi, con prezzi che partono da 6,99 euro al mese.

Gli auricolari SBS TWS SmartBuds sono proposti al prezzo di 99,95 euro sul sito del costruttore. Ricordiamo che l’italiana SBS è presente anche con il suo negozio da questa pagina di Amazon.