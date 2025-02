Come nascondere i nomi delle app su iPhone e iPad

Pubblicità

Se siete amanti del minimalismo Apple, c’è una funzione che potete attivare su iPhone e iPad per rendere la schermata principale un po’ più pulita.

Si tratta sostanzialmente di nascondere il nome delle applicazioni: eliminando le scritte bianche (o nere, se il vostro dispositivo usa uno sfondo particolarmente chiaro) che fanno da contorto, per avere in sostanza le varie pagine composte soltanto dalle icone delle vostre applicazioni preferite.

Non bisogna installare nessun software, né compilare chissà quale scorciatoia in Comandi Rapidi. L’opzione di cui vi parliamo in questo articolo infatti è offerta da Apple a partire da iOS 18 e iPadOS 18.

Come nascondere il nome delle applicazioni iPhone e iPad

Se avete installato iOS/iPadOS 18 o uno dei più recenti aggiornamenti, non dovete far altro che sbloccare il dispositivo, quindi:

tenere premuto su un punto vuoto dello schermo in modo da attivare la Jiggle Mode (ovvero quando le icone “tremolano”);

(ovvero quando le icone “tremolano”); cliccare quindi sul tasto + in alto a sinistra;

in alto a sinistra; selezionare l’opzione Personalizza ;

; nel pannello appena apparso in basso, spostare il selettore attualmente impostato su Piccole alla voce Grandi ;

; se il risultato vi piace, cliccate su un punto vuoto dello schermo per confermare la scelta.

Cosa succede adesso

D’ora in poi le icone appariranno appunto leggermente più grandi e, contestualmente, non presenteranno più il nome al di sotto di ciascuna applicazione, rendendo l’aspetto molto più semplice e minimale.

Chiaramente questa modifica è consigliabile solo per chi ormai conosce le varie icone a menadito e non ha bisogno di leggerne il nome per poterle ritrovare al volo quando sblocca il dispositivo.

Tuttavia, anche qualora doveste dimenticarvi che aspetto aveva quell’app che avete usato forse una o due volte diversi mesi fa, e di cui ricordate invece il nome, sappiate che non è necessario procedere all’inverso per riattivare i nomi.

Questi infatti non vengono nascosti nelle altre aree dell’interfaccia quindi vi sarà ancora possibile sfogliare le applicazioni in ordine alfabetico dalla Libreria app, dai Suggerimenti di Siri e dallo Spotlight.

Altre guide…

Se invece del nome vi interessa far sparire le app, seguite questa nostra guida.

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.