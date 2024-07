Come far sparire le app su iPhone

Pubblicità

Già da anni si possono nascondere le applicazioni dalla schermata principale tuttavia non spariscono del tutto perché possono essere rintracciate attraverso la Libreria app.

A partire da iOS 18 invece si possono spostare nella cartella delle app nascoste, e da lì accedervi solo dopo la scansione biometrica.

Ma c’è un altro modo per nasconderle in maniera profonda, rendendole invisibili anche agli occhi di chi potrebbe sbloccarle con la scansione del volto.

L’app che fa la magia

Su App Store c’è infatti un’app che si chiama Screen Time Control nata principalmente per rendere le persone più produttive perché consente appunto di nascondere una o più app in base al momento. Così se ad esempio si sta lavorando, tutte quelle app che potrebbero distrarre l’utente vengono momentaneamente rese invisibili.

L’app è gratuita e funziona a partire da iOS 16, il che significa che non è neppure necessario installare l’ultima versione del sistema operativo per beneficiare della funzione predisposta da Apple che fa uso del Face ID, funzionando così anche sui telefoni più vecchi che non possono essere aggiornati.

Dopo averla installata sarà sufficiente creare un interruttore che, se attivato, farà sparire una o più applicazioni selezionate in precedenza.

Si può anche personalizzare l’attivazione selezionando un limite di tempo o direttamente giorni e fasce orarie specifiche, così da automatizzare il tutto senza più dover interagire con l’app.

Per scaricare l’app Screen Time Control cliccate qui.

Se preferite, tempo fa abbiamo pubblicato una guida per Whatsapp (ma che va bene per qualsiasi altra applicazione) che invece va a bloccare l’apertura di un’app e scatta un selfie permettendovi così di scoprire chi e quando ha tentato di aprirla.

