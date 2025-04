Nastro isolante liquido in offerta a solo 1 Euro

Se avete spesso a che fare con impianti e collegamenti elettrici e vi è già successo che il classico nastro isolante risultasse scomodo da applicare o totalmente inadatto, allora sappiate che con quello liquido probabilmente riuscirete a risolvere ogni problema. Se non cel’avete, ecco una buona occasione per fare scorta: al momento un tubetto da 15 ml costa solo 1 €.

Una soluzione di questo genere è ottima soprattutto in presenza di superfici irregolari, spazi angusti o condizioni ambientali difficili, proprio perché si presenta in forma fluida e quindi può essere applicato direttamente sui punti da isolare.

Quel che fa è praticamente creare una pellicola protettiva flessibile che si adatta perfettamente al supporto e, una volta asciutta, forma uno strato uniforme e resistente che garantisce una buona adesione senza la necessità di pressione o avvolgimenti multipli.

È particolarmente indicato per lavorazioni in cui serve precisione, oppure dove l’umidità o l’esposizione agli agenti atmosferici potrebbero compromettere l’efficacia del nastro tradizionale. È infatti impermeabile, perciò vi farà comodo negli isolamenti all’aperto o in quelli che potrebbero essere colpiti da schizzi d’acqua, ma anche in situazioni in cui vi serve una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione per poter proteggere i collegamenti nel tempo.

È anche un materiale dielettrico, quindi adatto per l’isolamento elettrico su cavi, terminali e saldature. Dopo l’applicazione, può essere lasciato asciugare all’aria oppure, in alcuni casi, accelerato tramite calore, a seconda delle specifiche del prodotto.

L’utilizzo è semplice: è sufficiente pulire accuratamente la superficie da trattare, applicare il liquido con un pennello o direttamente dal flacone, e lasciare asciugare secondo i tempi indicati. Per esigenze di maggiore protezione, si possono sovrapporre più strati. Una volta asciutto, il rivestimento rimane flessibile e non si screpola nel tempo, mantenendo l’isolamento anche in presenza di vibrazioni o movimenti del cavo.

Questo tipo di soluzione è adatta sia per interventi professionali che per piccole riparazioni domestiche, ed è compatibile con diversi materiali, tra cui rame, PVC, gomma e plastica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

