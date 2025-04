Siri cambia marcia, Mike Rockwell rivoluziona il team AI di Apple

Dopo i ritardi di Apple Intelligence, Mike Rockwell prende le redini di Siri e avvia una ristrutturazione radicale del team AI di Cupertino rivoluzionando la struttura del gruppo al centro di critiche e fonte di non pochi problemi per Apple. L’attacco alle fondamenta di questi problemi e il lancio della difficile rincorsa da parte di Rockwell, lo descrive il solito Mark Gurman in un articolo che scende nel dettaglio di quel che sta accadendo a Cupertino nel campo dell’Intelligenza Artificiale

Il primo passaggio, dopo l’esonero John Giannadrea è stata la creazione di una nuova squadra chiamata “Foundational Models”, composta da ex ingegneri del gruppo Vision Pro da cui lo stesso Rickwell proviene. Obiettivo: sviluppare modelli di intelligenza artificiale generativa in grado di potenziare Siri e i futuri prodotti Apple.

Un altro cambiamento importante è la creazione di un team dedicato chiamato “Experience”, che si occupa dell’interazione dell’utente con Siri e delle sue applicazioni concrete. È qui che si giocherà gran parte della “nuova esperienza utente” targata Apple Intelligence.

Il cambio di leadership non è solo formale. Rockwell sta scegliendo profili più tecnici, con un focus specifico su intelligenza artificiale generativa e modelli linguistici avanzati.

Uno di questi volti nuovi per il gruppo Ranjit Desai, sviluppatore di lungo corso che ha contribuito allo sviluppo del Vision Pro, e che ora è il principale responsabile dello sviluppo di Siri, inclusa la piattaforma sottostante, gruppi e sistemi. Rockwell ha riferito allo staff che il background del dirigente in “sistemi ad alte prestazioni e bassa latenza”, contibuirà a migliorare le performance di Siri, portandole a un nuovo livello.

Olivier Gutknecht, software executive senior responsabile di Vision Pro, ha assunto la direzione del gruppo incaricato della user experience di Siri. Nate Begeman e Tom Duffy, esperti ingegneri informatici di Apple responsabili della progettazione, sono stati reclutati nel team di Siri per accelerare l’architettura sottostante, scelta che secondo Rockwell porterà alla creazione di tecnologia “scalabile” e “di prim’ordine”.

Begeman ha lavorato sul sistema operativo del Vision Pro, e Duffy ha in precedenza supervisionato assi portanti del software di iPhone come parte del gruppo conosciuto come CoreOS. Questi ultimi due sono considerati talenti nell’ingegneria del software, sviluppatori che hanno contribuito a portare sul mercato alcuni progetti considerati tra i più impegnativi.

Stuart Bowers, che ha guidato data, training ed evaluation teams, avrà un ruolo più ampio e si occuperà di aspetti che riguardano le risposte fornite da Siri. David Winarsky, leader di lunga data legato a Siri, si sta occupando di un nuovo gruppo responsabile di tutti gli aspetti relativi alla voce e al parlato.

In pratica secondo quel che riferisce Gurman, Rockwell sta retrocedendo o sostituendo i responsabili precedenti di Siri, chiamando le menti migliori che hanno lavorato sul Vision Pro per risolvere tutta una serie di problematiche che riguardano Siri.

Rockwell oltre a essere il responsabile di alto livello di Siri, continua a essere il responsabile di visionOS (il sistema operativo di Vision Pro); il Vision hardware team è parte di un più ampio hardware engineering group che fa riferimento al dirigente senior John Ternus.

A inizio aprile è circolata voce secondo le quali i problemi di Siri sono legati a conflitti interni, cambi di strategia, frustrazioni tecniche e leadership in transizione. A metà aprile una diversa voce ha riferito che la nuova Siri con AI e miglior supporto per Apple Intelligence potrebbe arrivare in autunno.