Natale 2024, gli italiani non rinunciano allo shopping ma 8 su 10 attenti al prezzo

In vista delle festività natalizie, i consumatori si preparano ad una stagione di shopping e, malgrado alcune incertezze economiche, conservano il desiderio di celebrare le tradizioni natalizie.

Come rileva lo studio “Holiday Shopping Study 2024″, condotto da ShopFully e Offerista in vari paesi europei, per gli italiani lo shopping natalizio quest’anno risentirà delle preoccupazioni per l’inflazione (73%), l’aumento dei costi energetici (48%) e le difficoltà finanziarie (37%).

Una tendenza che si riscontra anche negli altri Stati europei, tra cui Francia e Spagna, dove, ad esempio, l’inflazione preoccupa rispettivamente l’85% e il 76% dei consumatori. Tuttavia, in questo scenario gli italiani non intendono rinunciare ai regali di Natale e, per affrontare gli acquisti con maggiore serenità, oltre 8 su 10 (84%) presterà particolare attenzione al prezzo.

Nella scelta dei doni, infatti, il 50% dei consumatori andrà a caccia di prodotti di qualità a prezzi accessibili e il 34% ricorrerà a sconti e promozioni. Inoltre, il 27% ha dichiarato di voler approfittare delle offerte del Black Friday per cogliere le occasioni migliori.

Tra le categorie di acquisto più scelte dagli italiani, la moda guadagna il primo posto in classifica: 1 italiano su 2 (51%), infatti, ha affermato di voler acquistare capi d’abbigliamento, scarpe, accessori e articoli sportivi; seguono le decorazioni per la casa (31%), i prodotti gastronomici e le bevande (28%), oltre agli articoli per lo svago e il tempo libero (28%).

Per lo shopping natalizio, i negozi fisici continuano ad essere il punto di riferimento principale per i consumatori italiani. Infatti, il 34% degli intervistati prevede di acquistare esclusivamente nei punti vendita fisici, mentre il 54% comprerà sia nei negozi fisici che online. Un trend simile a quello registrato anche in altri paesi europei, dove il 49% degli spagnoli e il 47% dei francesi decide di acquistare unicamente negli store fisici.

Nonostante le sfide economiche, il Natale resta un momento di gioia e condivisione per i consumatori, che si approcciano allo shopping con attenzione, trasformando ogni acquisto in un gesto che aggiunge magia alle feste.