Lucky è una nuova serie in arrivo su Apple TV Plus

Apple TV+ ha dato il via libera a “Lucky“, una miniserie interpretata da Anya Taylor-Joy, attrice ed ex modella statunitense con cittadinanza britannica.

Anya Josephine Marie Taylor-Joy è anche produttrice esecutiva insieme a Reese Witherspoon e a Jonathan Tropper (showrunner e produttore esecutivo di See su Apple Tv+).

A riferirlo è sito statunitense Deadline. Topper ha creato la serie prodotta da Hello Sunshine basata su un romanzo besteller di Marissa Stapley. Romanzo e serie sono incentrati su una giovane donna (Taylor-Joy) che da anni ha lasciato alle spalle la vita criminale con la quale era cresciuta e ora si ritrova ad abbracciare il suo lato più oscuro e criminale nel disperato tentativo di sfuggire al passato.

Anya Taylor-Joy si è fatta notare per “La regina degli scacchi” (su Netflix) dove interpreta Elizabeth “Beth” Harmon, miniserie che le ha permesso di guadagnare candidature agli Emmy, ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award (SAG Award). Nel 2020 è protagonista del film Emma grazie al quale ha ottenuto la candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale. Nello stesso anno è stata la giovane mutante Magik, nel film della saga cinematografica degli X-Men della Marvel, The New Mutants, diretto da Josh Boone.

