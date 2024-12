Tesla su Apple Watch sta per diventare realtà

Pubblicità

Come anticipato con i lavori in corso alla fine di ottobre, ora Tesla ha confermato il prossimo arrivo della sua prima app per Apple Watch. Da anni i possessori di Tesla chiedono a gran voce un’app ufficiale l’indossabile Apple, ma Elon Musk non li ha mai ascoltati, finora.

Finalmente, in occasione dell’annuale grande aggiornamento di Natale, Tesla ha annunciato il prossimo arrivo del supporto per Apple Watch direttamene all’interno dell’app per iPhone.

Da tempo infatti è possibile aprire e chiudere le Tesla, controllare la climatizzazione dell’abitacolo, localizzare il veicolo e molto altro ancora direttamente dall’app Tesla per iPhone. Le stesse funzioni principali si potranno presto gestire dal polso senza dover più ricorrere a iPhone.

Con il supporto in arrivo Apple Watch diventa chiave digitale delle Tesla, sempre dal polso si potranno aprire e chiudere portiere, baule frontale e bagagliaio, controllare lo stato della batteria e della ricarica, scaldare o raffreddare l’abitacolo. Il costruttore non ha annunciato una data di disponibilità, ma dichiara che il rilascio inizierà più avanti entro il mese di dicembre.

L’app companion per Apple Watch verrà installata con l’aggiornamento dell’app Tesla per iPhone (da questa pagna di App Store) non appena l’update sarà disponibile. Per il momento non è prevista una versione per indossabili Wear OS.

Oltre al supporto per Apple Watch l’aggiornamento Tesla di queste festività di Natale include altre novità. Tra queste, l’accesso da remoto ai video registrati dalla dashcam, e anche ai video ripresi quando la vettura è in modalità sentinella Sentry Mode. Con l’aggiornamento in arrivo le clip dei video si potranno anche modificare e condividere da iPhone.

Ricordiamo che anche altri costruttori di auto hanno rilasciato le loro app per Apple Watch, inclusi Mercedes-Benz, Honda, Ford e Volvo.

Per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina., invece per gli articoli che parlano di Tesla rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.