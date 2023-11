Wacom al Black Friday con sconti su tavolette e display interattivi

Anche Wacom partecipa ai saldi lanciati un po’ ovunque in occasione del Black Friday con una selezione di prodotti pensati per professionisti e appassionati di grafica.

Così se fate un salto su Amazon questo forse è il momento migliore dell’anno per fare affari acquistando una tavoletta o un display interattivo a marchio Wacom, anche nell’ottica di fare (o farsi) un ottimo regalo di Natale senza rinunciare al risparmio.

La nostra redazione ha selezionato per voi i migliori prodotti Wacom attualmente in promozione su Amazon: di seguito ne trovate una breve descrizione con il link per l’acquisto.

Wacom Cintiq 16

Un display interattivo confortevole e naturale per lavorare, grazie all’ergonomia migliorata e all’uso intuitivo della penna sullo schermo.

Costa 599,90 € ma con lo sconto Black Friday lo pagate 467 €.

Sto caricando altre schede...

Wacom One pen display 13″

Ottima per la collaborazione nelle aule o nelle sale riunioni, gli insegnanti possono usarla per correggere compiti ed esami “a penna” ma in digitale dal loro computer, mentre gli studenti possono prendere appunti e fare i compiti a mano (disegnando formule o diagrammi con la penna) ma su documenti digitali. Ha uno schermo da 13 pollici ed è compatibile con macOS, Chrome OS, Windows e alcuni dispositivi Android.

Costa 409,90 € ma con lo sconto Black Friday la pagate 205,99 €.

Sto caricando altre schede...

Wacom Cintiq Pro 24 touch

Con schermo 4K da 24″ (precisione colore Adobe RGB 99%), mette a disposizione una grande quantità di spazio per le idee. Ed è abbinato alla penna Wacom Pro Pen 2, che riconosce praticamente ogni tratto – dal tocco più leggero alla mano più pesante – grazie alla reattività di 8.192 livelli diversi di sensibilità alla pressione.

Costa 2.799,90 € ma con lo sconto Black Friday lo pagate 1.999,99 €.

Sto caricando altre schede...

Wacom Intuos

È la tavoletta grafica per chi muove i primi passi nel mondo dell’arte: con design minimal e compatto, è leggera ma nel contempo resistente e robusta. La penna è dotata di tecnologia a risonanza elettromagnetica, non necessita di batteria, rimanendo sempre attiva mentre si disegna o si tracciano i primi bozzetti dei propri personaggi o mentre la si utilizza per ritoccare una foto.

Funziona con qualsiasi computer, PC o Chromebook, e con l’acquisto è inclusa la prova gratuita di diversi software di disegno così da avere subito tutto l’occorrente per provarla e cominciare ad usarla.

Costa 60,90 € ma con lo sconto Black Friday la pagate 49,99 €.

Sto caricando altre schede...

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.