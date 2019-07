Neffos X20 e X20 Pro arrivano in Italia

Annunciati allo scorso MWC di Barcellona, gli smartphone Neffos X20 e X20 Pro sono ora disponibili in Italia. Rivolti a un target giovane, i nuovi arrivati della Serie X uniscono stile e versatilità a un solido corredo tecnico, per sostenere tutte le attività quotidiane dell’utente, dallo svago al lavoro.

Entrambi gli smartphone presentano i tratti distintivi che fin dall’inizio hanno caratterizzato la Serie X di Neffos, ovvero design ricercato e prestazioni potenti, introducendo però un’importante novità: il notch dal design a goccia che permette di ottimizzare la superficie visiva dello schermo, mantenendo compatte le dimensioni dello smartphone. Il display HD+ da 6,26” in formato 19:9 presenta infatti cornici sottilissime.

La scocca posteriore è realizzata con un rivestimento multistrato nanocristallino che mette in risalto le vivaci colorazioni disponibili per i due modelli: Black, Red e sfumatura Aurora Purple per Neffos X20, Obsidian Black e sfumatura Malachite Green per Neffos X20 Pro.

I due smartphone montano inoltre una Dual Camera principale da 13 MP + 5 MP con apertura F/2.2 + F/2.4 con effetto bokeh, oltre alla fotocamera frontale con AI Beautify da 13 MP su X20 Pro e da 8 MP su X20. Il comparto fotografico è coadiuvato dalla funzione ‘AI scene recognition’ che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per permettere allo smartphone di riconoscere automaticamente fino a 17 scene diverse regolando di conseguenza i parametri di scatto.

Buona la batteria, con capacità da 4.100 mAh e modalità di ottimizzazione con Power Saving progettata per prolungare al massimo la carica dello smartphone. NFUI 9, l’interfaccia proprietaria Neffos basata su Android 9.0, introduce numerose funzionalità aggiuntive come l’AI Face Unlock per sbloccare lo smartphone con uno sguardo, le gesture personalizzate per richiamare le app preferite e il Migration Assistant per trasferire contatti, messaggi, foto e file al nuovo smartphone semplicemente inquadrando un QR Code.

X20 Pro e X20 si differenziano principalmente per il processore: il primo monta un Helio octa-core P22 supportato da 3 o 4 GB di RAM e da una memoria di storage da 32/64/128 GB, mentre il secondo si basa su un processore Helio A22, 2 GB di RAM e 16/32 GB di memoria in base alla versione scelta.

Neffos X20 e X20 Pro sono disponibili nei punti vendita specializzati e della grande distribuzione con un prezzo ufficiale al pubblico rispettivamente a partire da 139,99 euro e da 169,99 euro.