Negli USA l’87% dei teenager ha un iPhone

Apple domina il mercato dei teenager negli USA. È quanto si evince dagli ultimi dati che arrivano dalla società di investimenti Piper Sandler nell’ambito di sue indagini biennali.

L’87% degli adolescenti interpellati ha un iPhone secondo i risultati del sondaggio e l’88% dei teenager prevede che il prossimo telefono sarà un iPhone. Nel corso degli ultimi dieci anni, i possessori di iPhone tra gli adolescenti sono più che raddoppiati: nel 2012 il 40% degli adolescenti americani aveva un iPhone come telefono.

Piper Sandler indica che l’alta percentuale di adolescenti con iPhone fa ovviamente ben sperare per i servizi e i prodotti Apple, così come per il continuo ciclo di vita dei prodotti.

“Riteniamo che l’elevata penetrazione e intenzione di acquisto siano importanti visto il maturo mercato degli smartphone premium”, scrive Piper Sandler. “Inoltre, questi trend sono incoraggianti con l’azienda che continua a introdurre nuovi iPhone, elemento che dovrebbe contribuire a un rilevante ciclo di vita dei prodotti. Riteniamo che queste tendenze positive, possano essere avere inoltre un ruolo di catalizzatore per la crescita di ulteriori servizi, con la base di hardware Apple installato che continua a crescere”.

L’Apple Watch è meno popolare tra i teenager, solo il 31% di questi dichiara di possederne uno ma tra gli adolescenti che hanno uno smartwatch l’Apple Watch è quello maggiormente indicato. Il 36,8% di adolescenti USA dichiara di avere uno smartwatch e tra questi la percentuale di quelli che non hanno un Apple Watch è solo del 5,8%.