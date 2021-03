I negozi Juice sono aperti anche nelle zone rosse

Fin dal primo lockdown dello scorso anno i negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, hanno adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per rimanere aperti anche in zona rossa: questo vale anche ora per tutte le regioni e le città italiane che si apprestano a tornare in zona rossa. Per i clienti che per qualsiasi ragione non possono muoversi è sempre disponibile il negozio Juice online per acquistare in tutta comodità con consegna direttamente a casa.

Ecco i consigli per visitare un negozio Juice in zona rossa: consultare gli orari di apertura del negozio più vicino, prenotare un appuntamento per evitare code e attese, recarsi in negozio muniti di mascherina.

Naturalmente nei negozi Juice sono sempre disponibili offerte pensate su misura per gli appassionati di tecnologia e soprattutto dei prodotti Apple. Per esempio iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e anche i portatili MacBook Pro sono tutti disponibili con la possibilità di pagare in 10 rate senza costi né interessi.

Così iPhone 12 Pro a partire da 1.189 euro si compra pagando 10 piccole rate da 118,90 euro. L’importo mensile è ottenuto dividendo il costo totale per 10 rate, senza alcuna maggiorazione, perché non ci sono interessi né costi di pratica. iPhone 12 Pro Max a partire da 1.289 euro si compra pagando 10 rate da 128,90 euro.

Stesso discorso per Mac Book Pro 13” con processore Intel Core i5 quad core 2GHz, 16GB di memoria RAM e unità SSD da 512GB proposto a 2.229 euro, si può pagare in 10 rate da 222,90 euro. Infine MacBook Pro 16” con processore Intel Core i7 da 6 core, 16GB di RAM e unità SSD da 1 terabyte proposto a 3.299 euro, si può comprare in 10 rate da 329,90 euro al mese.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.