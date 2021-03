AirPods 3 pronti al lancio, sorprese in vista per iPad Pro 12,9”

Abbiamo già visto fotografie e anche rendering, ma ora secondo un leaker cinese ritenuto molto affidabile, Apple sarebbe pronta per il lancio di AirPods 3. Non solo: una indicazione dallo stesso leaker suggerisce che sono in arrivo sorprese per iPad Pro 2021 da 12,9 pollici.

L’immagine dei presunti nuovi auricolari senza fili di Apple, che riportiamo in questo articolo, è la stessa di cui abbiamo parlato solo pochi giorni fa. Come anticipato ormai da mesi, gli AirPods 3 pronti al lancio sono attesi con design completamente rivisto e un look molto simile agli AirPods Pro, incluso uno stelo più corto. Si tratta del modello che andrà a sostituire gli AirPods 2: per contenere il prezzo di vendita e non sovrapporli agli AirPods Pro, questi auricolari offriranno con ogni probabilità riproduzione audio migliore ma non la cancellazione del rumore.

Il leaker dichiara inoltre che il prossimo iPad Pro 2021 da 12,9” venderà senza dubbio più del modello da 11 pollici. Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli in ogni caso questa anticipazione lascia intuire ch il modello più grande e costoso offrirà alcune caratteristiche hardware o funzionali non presenti invece sul modello leggermente più piccolo. Potrebbe trattarsi dello schermo mini LED che fin dallo scorso anno è stato indicato esclusivamente per iPad Pro 2021 12,9” e mai invece per la versione da 11 pollici.

Naturalmente per i nuovi iPad Pro 2021 è atteso l’arrivo del più recente e potente Apple A14X e il supporto per la connettività 5G nelle versioni Cellular. Al momento però non è possibile sapere con certezza de lo schermi mini LED arriverà solo nel modello più grande e costoso o se invece sarà presente anche nell’11 pollici. Il previsto lancio imminente di AirPods 3 sembra corroborare ulteriormente una possibile presentazione Apple che, lo stesso leaker che si firma Kang, indica per martedì 23 marzo.

