Nel 2021 avremo l’emoji della donna con la barba

Chissà cosa ne pensa J.K. Rowling, recentemente accusata di transofobia per aver etichettato come “donne” quelle che nel titolo di un articolo venivano generalizzate come “persone con mestruazioni”, del nuovo pacchetto di emoji che arriverà sugli smartphone di tutto il mondo nel 2021.

Perché tra l’emoji del cuore fasciato e quello in fiamme, la faccina stordita, quella che sbuffa e l’altra con la testa tra le nuvole, ci sono anche l’emoji della donna con la barba e della “persona” con la barba, ciascuna in sei diverse varianti di colore per capelli e tonalità della pelle. Si tratta di un aggiornamento minore del set di emoji da poco svelato dall’Unicode Consortium, che include anche 217 combinazioni per la tonalità della pelle nelle emoji di coppia, sia per la versione della “coppia con cuore” che quella dove ci si scambia un bacio.

A parte queste nuove varianti, di nuove emoji che arriveranno presumibilmente nel 2021 ce ne sono quindi soltanto sette. Ma sono comunque sette in più rispetto a quelle che sono state introdotte nel 2020, o meglio, sono proprio quelle che sarebbero dovute arrivare quest’anno. Il condizionale è d’obbligo perché tutto nasce dal fatto che il Consortium ha dovuto posticipare di sei mesi il rilascio annuale dell’Unicode Standard a causa della pandemia di coronavirus. In pratica l’Unicode 14.0, che sarebbe dovuto uscire a marzo 2021, ora arriverà a settembre.

Questo significa anche che i sistemi operativi sui quali finiranno queste emoji, tra cui ci sono iOS e iPadOS, non saranno in grado di incorporare gli aggiornamenti che l’Unicode 14.0 porta con sé almeno fino alla fine del prossimo anno o, alla peggio, entro la prima metà del 2022. Abbiamo quindi ancora un po’ di tempo prima di poter decidere se inviare o meno un tweet a J.K. Rowling con la donna con la barba. Anzi, quella della “persona” con la barba.