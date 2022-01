Nel 2021 abbiamo passato quasi cinque ore al giorno con il telefono in mano

Usiamo tutti troppo i telefoni, dispositivi dai quali siamo eccessivamente dipendenti, con ovvie ripercussioni in termini di ore di sonno perso, irritazioni degli occhi, danni al collo alle spalle, distrazioni e mancanza di attenzione. Lo sappiamo tutti ma nuove conferme arrivano dai dati di App Annie (azienda specializzata in app analytics) che nel report State of Mobile 2022 riferisce i numeri relativi allo scorso anno. Dai dati esaminati nei primi 10 mercati per diffusione dei dispostivi mobili si evince che gli utenti passano in media 4,8 ore al giorno sui telefoni, in pratica quasi un terzo della giornata (si si escludono le classiche 8 ore di sonno), con tempi passati con il dispositivo in mano superiori agli anni passati.

Secondo Theodore Krantz, CEO di App Annie, il grande schermo sta lentamente morendo, e i dispositivi mobili continuano a infrangere record in termini di tempo trascorso, download ed entrate per gli sviluppatori.

Dallo studio (il report completo si otteiene da qui) emerge che del tempo passato sui nostri telefoni, 7 minuti ogni 10 viene passato sui social o app relative alla visione di foto/video. Più nello specifico, gli utenti della cosiddetta Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2010), sono più inclini all’uso di app foto/video, mentre i Millennials (la generazione dei nati tra il 1981 e il 1996) preferiscono app che hanno a che fare con shopping, finanza, ristorazione (alimenti e bevande). La generazione X (nati tra il 1960 e il 1980) e i Baby Boomers (i più anziani) usano i loro dispositivi per app dedicate alla salute, notizie e il meteo.

Lexi Sydow, responsabile Marketing Insights di App Annie, sottolinea al sito ZDNet come la nostra vita quotidiana sia cambiata radicalmente con i servizi da remoto e mobile-first (con particolare attenzione per gli utenti di dispositivi mobili). Nell’arco di tempo che vai prossimi cinque ai dieci anni, secondo Sydow il trend non cambierà, con i dispositivi mobili che continueranno a trascendere l’andamento demografico, diventare sempre di più strumenti insostituibili e centro di controllo della nostra vita quotidiana con i quali fare tutto, dalle attività bancarie, allo shopping, dispositivi per l’intrattenimento, salute, fitness e altro ancora. “Il mercato è maturo con richieste elevate di contenuti specifici per dispositivi mobili, servizi e intrattenimento, con i consumatori che hanno scaricato il record di 230 miliardi di app”.

Interessati i dati dal punto di vista di sviluppatori e inserzionisti: i consumatori scaricano una media di 435.000 app al secondo, e per la fine del 2022 App Annie prevede 350 miliardi di dollari di spese solo in annunci pubblicitari da parte degli inserzionisti.

Qui vi spieghaimo come fare per capre quanto tempo passiamo con l’iPhone in mano.