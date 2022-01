iOS 15 è installato sul 72% degli iPhone degli ultimi quattro anni

Apple ha aggiornato le indicazioni sull’adozione di iOS 15 riferendo che l’ultimo sistema operativo è installato sull’63% di tutti gli iPhone sul quale può girare e sull’72% di tutti gli iPhone presentati negli ultimi quattro anni.

L’adozione di iOS 15 è più lenta rispetto a quanto avvenuto con iOS 15 ma bisogna ricordare che ora gli utenti possono rimanere con iOS 14, ricevendo comunque aaggiornamenti minori legati alla sicurezza e probabilmente anche per questo vari utenti non hanno ancora effettuato il passaggio al successore.

Stando ai dati di Apple, iOS 15 è installato sul 72% degli iPhone presentati negli ultimi quattro anni, mentre sul 26% di questi è ancora presente iOS 14 e sul 2% versioni ancora precedenti.

Per quanto riguarda iPadOS, l’adozione dell’ultimo sistema operativo è più lenta su iPad. iPadOS 15 è presente sul 57% di tutti i dispositivi presentati negli ultimi quattro anni, iPadOS 14 è presente sul 39% di questi dispositivi e suk 4% di questi sono presenti versioni ancora più vecchie di iPadOS. Contando tutti gli iPad, incusi anche quelli rilasciati più di 4 anni addietro, iPadOS 15 è presente sul 49% dei dispositivi; sul 37% di questi c’è iPadOS14 e sul 14% versioni ancora più vecchie di iPadOS.

Apple separa i numeri relativi alle installazioni tra dispositivi presentati negli ultimi quattro anni e gli altri, perché ovviamente non su tutti i dispositivi è possibile installare le ultime versioni dei sistemi operativi.

Per la prima volta si evidenzia un tasso di adozione inferiore rispetto agli anni precedenti (negli anni passati gli utenti hanno sempre aggiornato i sistemi alla nuova versione con grande velocità) ma è anche vero che per la prima volta gli utenti non sono spinti ad aggiornare e molti di questi preferiscono continuare ad aggiornare i precedenti iOS 14/iPadOS 14.