Come verificare quante volte al giorno controlliamo iPhone

Secondo uno studio del 2019, gli americani controllano il telefono una media di 96 volte al giorno, in pratica almeno una volta ogni 10 minuti, più del doppio rispetto al 2015 quando, secondo uno diverso studiodi Global Mobile Consumer Survey, gli in media, una persona interagiva con lo smartphone 46 volte durante la giornata (l’anno prima erano 33) e il 4% dei giovani arriva anche a 200 volte.

Come facciamo a capire quante volte al giorno prendiamo in mano il telefono? Si può fare verificando una voce di Screen Time (in italiano “Tempo di utilizzo”), la funzione (di serie su iOS 12 e seguenti) che permette di accedere a report in tempo reale che mostrano quanto tempo trascorriamo sul tuo iPhone, iPad o iPod touch e impostare dei limiti sui contenuti che desideriamo gestire.

Andate su Impostazioni, scegliete “Tempo di utilizzo” e da qui “Visualizza tutte le attività” e scorrete fino a trovare “Attivazioni schermo” per conoscere la media giornaliera; in questa sezione delle statistiche è possibile visualizzare anche le attivazioni totali, il giorno in cui si è attivato il telefono di più e le prime app utilizzate dopo l’attivazione.

Se è stata attivata la funzione Condividi sui dispositivi, è possibile visualizzare le informazioni sull’uso generale di tutti i dispositivi dai quali abbiamo eseguito l’accesso con il tuo ID Apple e la password corrispondente (Mac, iPad, iPhone, ecc.).

Tempo di utilizzo permette di gestire Pause di utilizzo (programmare pause e rendere disponibili solo chiamate e alcune app di nostra scelta), Limitazioni app (impostare limiti giornalieri per le categorie di app), Limitazione di comunicazioni (ad esempio chi può comunicare i nostri figli durante tutto il giorno e le pause di utilizzo), Contenuti e Privacy (decidere il tipo di contenuti visualizzati sul dispositivo).

