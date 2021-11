Nel Black Friday di Digiarty VideoProc Converter e DearMob fino al 65% di sconto

Se stavate cercando un convertitore video per il vostro computer o se con iTunes proprio non vi trovate a vostro agio, sappiate che per questo Black Friday sono in forte sconto due valide risposte a queste esigenze. Per l’occasione Digiarty sta infatti scontando la licenza per VideoProc Converter e DearMob, permettendo praticamente di acquistarli anche entrambi e spendendo meno di quel che si spenderebbe comprandone una sola a prezzo pieno.

VideoProc Converter

Questo programma è tra i migliori convertitori video per Windows e Mac attualmente esistenti per svariate ragioni. Innanzitutto, è in grado di riconoscere più di 370 formati video ed è in grado di convertirli in oltre 420 formati diversi, permettendo così di far leggere praticamente qualsiasi video a qualsiasi dispositivo. Inoltre supporta la conversione in batch di più file contemporaneamente, preservando sempre la qualità originale.

Tra le altre cose supporta l’accelerazione hardware della GPU e pertanto riesce a convertire i video a una velocità 47 volte maggiore con un utilizzo ridotto della CPU, portando a termine l’impresa anche su computer datati o di fascia bassa. E’ in grado poi di convertire file audio e DVD, può elaborare le immagini ISO e le cartelle video dei DVD ed offre tutta una serie di strumenti con cui è possibile apportare modifiche come tagli, regolazioni, compressioni e via dicendo.

VideoProc Converter è compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 e col più recente Windows 11, ed è disponibile anche in versione per Mac supportando tutte le versioni del sistema operativo a partire da Mac OS X Snow Leopard, fino al più recente Monterey, anche sui nuovi computer con processore Apple M1.

DearMob iPhone Manager

Questo programma è invece un’ottima alternativa ad iTunes, con cui è possibile trasferire tutti i dati oppure soltanto quelli selezionati manualmente tra iPhone, iPad, iPod, PC e Mac. Questo significa che si può fare una copia di backup e trasferirla su qualsiasi dispositivo, magari archiviarla anche su un disco esterno, e allo stesso tempo importarci dentro tutti i file desiderati e gestirli in maniera flessibile.

Consente anche di creare e importare suonerie ed eseguire il backup e il ripristino dei dati in un click. Ovviamente supporta gli ultimi dispositivi inclusi gli iPhone della serie 13 e l’ultima versione di iOS 15, e viene chiaramente aggiornato nel tempo in modo da continuare ad offrire il supporto a tutte le novità introdotte da Apple.

La promozione

Come dicevamo per il Black Friday questi due software sono in sconto.

La licenza per VideoProc Converter costa 25,95 euro anziché 74,90 euro, con uno sconto quindi del 65% che fa risparmiare quasi 50 euro. Si tratta per altro della licenza a vita, che include quindi aggiornamenti gratuiti illimitati e senza costi aggiuntivi, oltre al supporto tecnico premium, e con la garanzia di poter essere rimborsati entro 30 giorni in caso si rimanesse insoddisfatti. Oltre allo sconto, chi acquista la licenza entro il 30 novembre potrebbe ricevere anche un regalo a sorpresa (tra quelli possibili ci sono iPad, carte regalo per Amazon e altri software con licenza completa).

La licenza per DearMob invece costa 27,95 euro anziché 72,95 euro, con uno sconto quindi del 60% che fa risparmiare 45 euro. I benefici di questa licenza a vita sono gli stessi: l’unica differenza è che in questo caso la licenza consente di installare il programma su due diversi computer (Windows o Mac).