Apple TV+ anticipa il lancio di nuovi contenuti per il Ringraziamento

Apple in genere rilascia nuovi show su Apple TV il venerdì, così come del resto sceglie questo giorno della settimana per il lancio dei nuovi hardware. Ad ogni modo, come da tradizione negli anni precedenti, ha fatto una eccezione per il giorno del Ringraziamento, in modo che le persone possano guardare nuovi episodi in questo giorno di festa.

La nuovissima anteprima di questa settimana è un nuovo film documentario “Il Natale della discordia“, che segue la storia di una comunità nel nord dell’Idaho la cui vita viene stravolta dall’ossessione di un uomo che vuole a tutti i costi diffondere lo spirito festivo organizzando l’evento di Natale più grande di sempre.

Il film ha una trama davvero curiosa, e narra il piano di Jeremy Morris, avvocato che adora il Natale, e che va in stallo quando l’associazione di vicinato gli comunica che l’evento viola le regole del quartiere. La disputa che ne segue finisce ben presto fuori controllo.

Al di là di questo nuovo spettacolo, come ricorda anche 9to5mac, il servizio streaming di Apple ha presentato in anteprima i finali di stagione di The Morning Show e Foundation la scorsa settimana e attualmente ha sei programmi TV attivi, tutti con nuovi episodi disponibili da guardare subito.

Tra questi, le nuove puntate delle commedie Dickinson e Acapulco, la serie di fantascienza Invasion, il dramma sul basket Swagger, la serie limitata The Shrink Next Door e il dramma coreano Dr. Brain.

Tuttavia, la grande novità di questa settimana è il debutto di Apple Original Films del documentario dedicato al Natale sopra citato. Lo spettacolo vede il giovane avvocato, tanto innamorato del Natale, arrivare fino ai banchi di un tribunale per discutere il suo caso.

Sempre a tema natalizio, Apple ha un altro speciale su Mariah Carey in onda la prossima settimana e un nuovissimo speciale “For Auld Lang Syne” di Charlie Brown incentrato sulla celebrazione del nuovo anno in arrivo il 10 dicembre. Gli speciali delle feste classici dei Peanuts, invece, sono già in streaming su Apple TV+.

Un’altra importante uscita in arrivo da Apple a dicembre è la premiere del lungometraggio Swan Song, con protagonista il dramma fantascientifico di Mahershala Ali.

