Walmart consegna cibo e pannolini con i droni

Dopo i droni in magazzino, negli scorsi giorni la catena di supermercati statunitense Walmart ha fatto notizia lanciando il suo primo servizio di consegna commerciale di droni negli Stati Uniti entro un raggio di 80 km da Pea Ridge, in Arkansas, lanciando pacchi con il paracadute da un aereo Zipline a un “gruppo selezionato di destinatari”. Ora sta già espandendo le consegne dei droni in un altro modo.

I clienti che vivono a Farmington in Arkansas possono ora ordinare piccoli oggetti come scatolette di tonno, pannolini per bambini e piatti di carta. Questo grazie a una collaborazione con DroneUp, che fornirà anche stazioni di consegna di droni a Rogers e Bentonville, sempre in Arkansas, «Nei prossimi mesi».

Sebbene sia una notizia davvero curiosa, si tratta solo di piccoli passi. I quadricotteri tradizionali di DroneUp, infatti, consegnano solo entro un raggio di un miglio, circa 1,6km da un negozio Walmart e tutti e tre questi negozi si trovano nella stessa regione in cui Zipline ha già annunciato di effettuare il servizio. Tuttavia, questi droni abbassano i loro pacchi sui cavi piuttosto che farli cadere dal cielo con un paracadute.

The Verge ha provato ad effettuare un ordine per capire quale fosse il catalogo servito da questo nuovo servizio di consegna con i droni, riscontrando effettivamente un ventaglio di opzioni piuttosto ampio. Tra gli oggetti di maggior interesse per chi ordina, una confezione di pannolini da 26, una scatola di mix di pancake, piatti di carta, pastelli, sacchetti della spazzatura, vitamine, nastro adesivo e pagine e pagine di alimenti di base e articoli per bambini, compresi gli alimenti per l’infanzia. Ogni articolo ha un peso e il sito web permette di effettuare il completamento dell’ordine solo se il peso dei prodotti selezionati risulta inferiore a 1,80kg, addebitando costi di consegna di 10 dollari.

La cosa più pesante disponibile per l’acquisto è una confezione di latte che rientra perfettamente nel range limite, mentre la più costosa è una bottiglia di olio extra vergine di oliva prezzata circa 30 dollari. DroneUp afferma che i clienti possono ricevere ordini in appena 30 minuti e afferma che ogni hub può lanciare più voli all’ora.

Walmart e DroneUp hanno precedentemente testato consegne di droni di prova durante chiusure e lockdown per COVID-19 in un raggio di un miglio dai negozi a North Las Vegas e Cheektowaga, New York. Walmart ha effettuato un investimento per una somma non divulgata in DroneUp quest’estate: a sua volta DroneUp non ha chiarito ancora cosa ha investito Walmart, né quanto.

Senza dubbio Walmart si affida spesso alla tecnologia per tenere il passo con clienti e anche contro i concorrenti: nel 2017 la catena ha comprato 100.000 Mac per ridurre i costi di gestione rispetto ai PC Windows.