Nel nuovo spot di Apple girato con iPhone 15 Pro c’è Olivia Rodrigo

Apple ha diffuso un nuovo filmato della serie “girato con iPhone”. Il nuovo spot è ovviamente girato con iPhone 15 Pro e vede come protagonista Olivia Rodrigo, cantautrice e attrice statunitense.

Lo spot mostra alcuni dietro le quinte di un video musicale che il team dell’artista ha girato con iPhone 15 Pro.

Il dietro le quinte mostra la lavorazione del video per il brano “get him back!”, una delle canzoni contenute nel nuovo album GUTS presentato lo scorso mese.

Apple riferisce che per realizzare il video del brano in questione, sono stati sfruttate funzionalità delle fotocamere di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, come ad esempio la registrazione video 4K a 60 fps e lo zoom in ottico 5x.

Olivia Rodrigo si è fatta notare per aver interpretato il ruolo di Paige Olvera nella serie Bizaardvark e quello di Nini Salazar-Roberts nella serie High School Musical: The Musical – La serie. è salita alla ribalta nel 2021 con il singolo Drivers License, grazie al quale si è collocata ai vertici delle classifiche di oltre venti paesi, inclusa la Billboard Hot 100 (a principale classifica musicale dell’industria discografica statunitense). Ha registrato vari singoli di successo e il suo primo album in studio Sour, è arrivato ai vertici delle classifiche in diversi mercati nazionali.

