iPhone 15 e iPhone 15 Plus, tutto quello che dovete sapere

Mancano ormai pochi giorni al lancio della nuova gamma iPhone e intorno alle novità che arriveranno con essa si è scritto moltissimo. Al centro delle indiscrezioni c’è stato soprattutto iPhone 15 Pro.

Di esso vi diciamo tutto in un articolo specifico che sintetizza tutti le indiscrezioni più attendibili. Relativamente poco si è detto, invece, di iPhone 15 e del suo parente stretto iPhone 15 Plus. Ma quel poco è stato comunque utile a disegnarne un profilo attendibile

1 Quanti iPhone 15

2 Estetica e design 2.1 I colori di iPhone 15

3 Display

4 Processore e RAM

5 Fotocamera

6 La porta USB C a velocità Lightning 6.1 I Cavi colorati

7 Ricarica wireless da 15W Qi2

8 Il nuovo modem iPhone 15

9 Prezzi e data di rilascio

Quel che sappiamo, di base, è che se iPhone 15 Pro potrebbe essere considerato un aggiornamento di portata maggiore, iPhone 15 si differenzierà per alcuni dettagli da iPhone 14 ma non sarà così diverso quanto iPhone 15 Pro si immagina sarà rispetto ad iPhone 14 Pro.

Quanti iPhone 15

Ad esempio, iPhone 15 Pro potrebbe introdurre un modello formalmente nuovo, iPhone 15 Ultra (che prenderà il posto di iPhone 14 Pro Max), mentre gli iPhone 15 resteranno suddivisi in due categorie: iPhone 15 con dimensioni dello schermo da 6,1 pollici, e iPhone 15 Plus il cui display avrà una diagonale da 6,7 pollici.

In pratica anche se iPhone 14 Plus non sembra avere riscattato l’insuccesso di iPhone mini e venduto meno del previsto, Apple continuerà a tenere a listino un telefono entry level con lo schermo delle dimensioni di un iPhone 14 Pro Max o iPhone 15 Ultra.

Del resto anche iPhone mini ha avuto una seconda possibilità con iPhone 13 Mini, nonostante iPhone 12 mini avesse già dimostrato, come pare sia accaduto con iPhone 14 Plus, di non avere suscitato un enorme entusiasmo da parte dei clienti.

Estetica e design

Sul fattore estetica non ci si aspetta alcuna particolare modifica. La novità di maggior rilievo sarà nella caduta del notch al posto del quale apparirà la Dynamic Island.

Questo si tradurrebbe in un aggiornamento davvero importante per la serie standard, che passerebbe dal classico Face ID con tacca frontale, ad un sistema con fori ritagliati sul display. Riducendo l’ingombro, il ritaglio camera frontale acquisirebbe quelle funzionalità che al momento sono riservate solo ai modelli Pro.

I materiali resteranno gli stessi. Quindi alluminio e vetro. Una voce apparsa sul social network cinese Weibo, ha riferito di un dorso realizzato con vetro opaco, come gli iPhone 14 Pro.

I colori di iPhone 15

Apple ogni anno introduce nuovi colori e a volte cambia anche le “tonalità” dei vecchi colori. Quest’anno secondo le immagini dei cavi USB-C colorati (ne parliamo sotto) si può ipotizzare che Apple offrirà l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus nei colori Mezzanotte/Nero, Bianco, Giallo, Blu e Arancione/Rosa Corallo.

Alla lista manca il colore Rosso parte del progetto Product (RED). Sembra difficile che Apple rinunci a dare il suo contributo a questa iniziativa per la lotta all’AIDS. Si può ipotizzare che arrivi più tardi, durante il consueto lancio di un nuovo colore primaverile.

Display

Tuttavia, il fatto che la Dynamic Island arrivi su iPhone 15 e 15 Plus non significa che altrettanto farà il display a 120Hz LTPO. Quindi, i modelli standard avranno un display con refresh a 60 Hz. Se così sarà lo schermo sempre acceso degli attuali iPhone 14 Pro, resterà una prerogativa del modello Pro. Questa funzione necessità infatti di uno schermo in grado di avere una velocità di aggiornamento variabile, da 120Hz ad una di 1Hz.

I bordi dello schermo avranno lo stesso spessore di quelli attuali, a differenza dello schermo dei modelli Pro che usando una tecnologia denominata Lipo, già usata per Apple Watch, si caratterizzeranno per un display che va quasi da bordo a bordo.

Processore e RAM

Con iPhone 14 Apple ha intrapreso una strada piuttosto chiara: impiegare i processori di ultima generazione solo sugli iPhone Pro. Lo scorso anno, infatti, iPhone 14 aveva lo stesso processore di iPhone 13 anche se in una versione modificata che aggiunge un nuovo core grafico.

Questo vorrebbe anche dire che solo iPhone 15 Pro beneficerebbe del processore A17 Bionic. iPhone 15 però potrebbe ereditare il processore A16 che abbiamo visto lo scorso anno su iPhone 14 Pro.

La speranza è di vedere con il passaggio al nuovo processore un miglioramento sulla RAM. Per ora però le previsioni puntano ad un iPhone 15 standard con 6 GB di RAM, contro gli 8 GB presenti sui modelli Pro.

Fotocamera

Negli ultimi anni Apple ha sempre migliorato la fotocamera degli ultimi smartphone, anche se ultimamente sembra essersi concentrata maggiormente sui sensori dei modelli Pro. Per questo motivo, comunque, i rumor storicamente si sono spesso incentrati alla camera dei modelli Pro.

Ma quest’anno qualche cosa potrebbe cambiare. Mentre sul nuovo iPhone 15 Pro potrebbe esserci, in sostanza, lo stesso sensore di iPhone 14 Pro, iPhone 15 potrebbe ottenere il nuovo Sony IMX903

Questa componente, superiore all’HP2 di Samsung, è capace di prestazioni straordinarie in fatto di capacità di catturare la luce e di segnale di saturazione in ogni pixel e ha una formidabile attitudine a regolare perfettamente la luce, in grado di supportare nativamente scatti a 14-bit RAW

Apple sarebbe costretta a lasciare il Pro senza il nuovo processore, da problemi sulla catena produttiva del processore che avrebbe una resa bassa.

Interessante anche la voce secondo cui gli iPhone 15 potrebbe avere lenti “ibride”. Questa tecnologia, usata per ora solo da alcuni modelli di smartphone Xiaomi venduti in Cina, prevede l’uso di una lente in vetro e di sei in plastica. Oggi gli iPhone (ma anche altri telefoni di fascia alta come i Samsung) hanno un sistema composto da sette lenti di plastica.

Questo assetto riservato esclusivamente ad iPhone 15 porterà l’apertura a ƒ/1.7, superiore anche se di poco a quella degli attuali iPhone 14 Pro (ƒ/1.79) ma inferiore a quella degli attuali iPhone 14 che è di ƒ/1.5.

La combinazione di un’apertura di ƒ/1.7, della tecnologia ibrida e del nuovo (per la gamma non Pro) sensore, dovrebbe permettere di catturare fino al 20% di luce in più rispetto a quello di cui è capace iPhone 14 Pro. iPhone 15 dovrebbe consentire anche scatti con velocità dell’otturatore superiori, migliori colori e un superiore stacco del soggetto dallo sfondo.

Dedurre da questo che iPhone 15 sarà in grado di fare foto migliori di quelle di iPhone 15 Pro sarebbe però molto avventato.

La qualità di immagine non dipende esclusivamente dal tipo di sensore o dalla lente ma da diversi altri fattori. Ad esempio pare che se anche il nuovo sensore di iPhone 15 sarà più grande e di qualità superiore a quello di iPhone 14, resterà comunque più piccolo di quello di iPhone 14 Pro e di iPhone 15 Pro e visto che un sensore più piccolo cattura meno luce, iPhone 15 Pro continuerà ad avere alcuni vantaggi tecnici rispetto al pur migliorato iPhone 15.

La porta USB C a velocità Lightning

Una delle più grandi novità dell’anno nel campo degli iPhone sarà la sostituzione della 15 storica porta Lightning sostituita con una USB-C. Apple ha assunto questa decisione in conseguenza dell’ approvazione finale della direttiva dell’Unione sul caricatore USB-C unico o universale che di fatto viene a imposto ad Apple.

Comunque sia, un iPhone con la porta USB-C per i clienti potrebbe essere un vantaggio dal punto di vista tecnico in primo luogo per la velocità di ripristino della batteria (si parla di ricarica a 35W) e poi per le prestazioni di trasferimento dati.

Parliamo al condizionale perché nonostante la porta USB-C sia in grado di superare l’anacronistico limite attuale di 480 Mbps, (il connettore potrebbe supportare la velocità USB 3.2 o Thunderbolt 3 con velocità tra 20 e 40 Gbps) sembra che iPhone 15 non avrà queste prestazioni ma resterà ancorato alla velocità di 480 Mbps, la stessa dei telefoni di oggi con porta Lightning.

Come spieghiamo altrove questa differenza non sarebbe troppo sorprendente. Apple differenzia già oggi le velocità di trasferimento dati nel campo iPad. I Pro hanno porte USB-C da 40 Gbps, gli iPad di decima generazione, sempre con porta USB-C sono fermi a 480 Gpbs

I Cavi colorati

Velocità della porta a parte, sembra che Apple abbia intenzione di offrire nella confezione un cavetto da USB-C a USB-C (la porta di serie con i nuovi dispositivi) con colorazione coordinata a quella del telefono.

Ad eccezione della versione con colorazione nera, per ciascun cavo sarebbero previste le parti terminali con involucro lucido; Apple avrebbe inoltre scelto di modificare i materliani. Non più un cavetto in plastica ma in maglia intrecciata, “anti-nodo”, come ce ne sono centinaia su Amazon di terze parti e che offrono di norma una superiore durata.

Ricarica wireless da 15W Qi2

Il Wireless Power Consortium (WPC) ha annunciato nel gennaio 2023 il prossimo standard wireless Qi2 di nuova generazione, il quale incorpora un profilo di alimentazione magnetica perché è stato ideato a partire dalle specifiche di MagSafe, tecnologia che Apple ha messo a disposizione del consorzio. Apple, secondo voci che sembrano attendibili, ha deciso di introdurre questa tecnologia nei nuovi iPhone.

Questo significa che gli iPhone 15 supporteranno la ricarica wireless veloce da 15W anche senza caricabatterie di terze parti non certificati MagSafe e non più solo 7,5W come accade oggi.

Questi caricabatterie solitamente rappresentano un’alternativa più economica rispetto a quelli con certificazione Apple.

Il nuovo modem iPhone 15

Da tempo si prevede che negli iPhone 15 del 2023 Apple impiegherà il modello successivo, Snapdragon X70 dotato di funzioni di intelligenza artificiale a bordo per massimizzare velocità medie, copertura, qualità del segnale e latenza, tutto questo apportando miglioramenti e riduzioni dei consumi di energia pari al 60%.

La maggior parte dei chip modem Qualcomm Snapdragon destinati agli iPhone 15 saranno costruiti negli stabilimenti di TSMC con tecnologia a 5 nanometri e anche 4 nanometri, secondo quanto riporta DigiTimes. Gli stessi stabilimenti TSMC che producono i chip serie A e serie M di Apple. Per quanto concerne invece il primo chip modem Apple, per il momento non emergono indicazioni sulla possibile data di arrivo.

Prezzi e data di rilascio

iPhone 14 parte da 1029 euro per il modello da 6,1 pollici e da 1179 per il modello Plus. Secondo le ultime voci apparse su Weibo, la linea iPhone 15 Pro dovrebbe essere più costosa: se questo dovesse avverarsi, anche la linea standard potrebbe subire qualche rincaro.

La data di rilascio non è stata ancora annunciata, ma la data di presentazione dovrebbe essere ormai fissata al 12 settembre. Durante questo evento verrà anche annunciata la data di disponibilità reale nei negozi del dispositivo. Ma se tutto accadrà nella tradizione, possiamo pensare che iPhone 15 potrebbe essere nei negozi a partire dal 22 settembre.