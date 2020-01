Nello stato australiano del Queensland la patente sta sull’iPhone

Thales ha siglato un contratto di collaborazione con il Dipartimento dei trasporti e delle strade principali (TMR) del Queensland e con due piccole e medie aziende locali, Code Heroes e Aliva, nell’ambito della progettazione, dello sviluppo e della fornitura della prima app per patenti digitali dello stato australiano.

Thales ha collaborato con il TMR e suoi clienti co-progettando e integrare soluzioni che permettono di gestire credenziali multiple da varie fonti. La soluzione completa integra una piattaforma backend gestibile che si basa sulla piattaforma di Digital ID e tecnologie Wallet di Gemalto, azienda specializzata in sicurezza informatica già nota per software e strumenti per la sicurezza personale come smart card e token. Thales ha completato l’acquisizione di Gemalto nel 2019 durante la procedura di applato di TMR, acquisendo tecnologie e competenze altamente complementari nell’ambito dell’identità digitale e della sicurezza.

La “Digital Licence” è un’app vanta soluzioni privacy e una cassaforte digitale che permettono di digitalizzare documenti ufficiali, inclusa la patente di guida, tessera di identificazione con foto, patente nautica e dati relativi all’immatricolazione dei veicoli. La soluzione è accessibile da smsrtphone e permette all’utente di decidere come quando, e con chi condidere questi dati personali. L’app permette inoltre aggli abitanti del Queensland di ottenere accesso sicuro ai servizi online del TMR e potenzialmente anche altri servizi futuri. La soluzione sarà adottata prima nella regione della Fraser Coast, e poi in altre zone, diventando fruibile per oltre 3,7 milioni di abitanti di tutto lo stato del Queensland

La Digital Licence del Queensland soddisfa i requisiti previsti dall’ISO-Compliant Mobile Driving Licence Standard, che consente l’uso e il riconoscimento delle patenti digitali in 18 nazioni, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Francia.