Ampliata la distribuzione di Huawei Mate 30 Pro in Italia: in regalo HUAWEI Watch GT 2 e Freebuds lite

Ampliata la produzione di HUAWEI Mate 30 Pro in Italia. Ora lo smartphone è acquistabile anche nella nuova colorazione Space Silver, disponibile anche su Amazon al prezzo di 1.099 euro.

In questo modo Huawei amplia la distribuzione in Italia del proprio flagship, il HUAWEI Mate 30 Pro. Già acquistabile dallo scorso novembre presso il Huawei Experience Store di Milano, la nuova colorazione è da oggi disponibile in Italia anche presso alcuni punti vendita selezionati della grande distribuzione, oltre che su Amazon Italia, con una promozione esclusiva. Infatti, coloro che acquistano HUAWEI Mate 30 Pro dal 23 gennaio al 23 febbraio presso i punti vendita aderenti riceveranno, incluso nel prezzo di 1.099,90 euro, lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46mm nella colorazione Pebble Brown, dal valore di 249,90 euro, e gli auricolari Freebuds lite, i true wireless dal valore di 129,90 euro.

Per usufruire della promozione sarà sufficiente registrarsi entro l’8 Marzo 2020 sulla pagina dedicata alla promozione, inserendo i propri dati e la dell’acquisto.

La nuova colorazione propone le stesse caratteristiche tecniche del HUAWEI Mate 30 Pro già disponibile da tempo: display OLED da 6,53 pollici con curvatura di 88 gradi, batteria da 4.500 mAh e CPU Kirin 990.

Il terminale è tra i migliori camera phone, grazie alla collaborazione Leica, e offre una fotocamera SuperSensing da 40 MP, una ultra grandangolare da 16 MP, una con teleobiettivo da 8 MP e una quarta fotocamera con rilevamento della profondità 3D.

Per acquistare la nuova colorazione vi rimandiamo alle pagine di Amazon Italia. Per tutte le informazioni sullo smartphone, invece, vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.