La Signora in giallo, Angela Lansbury arriva su Amazon Prime Video

Gli omicidi risolti da di Jessica B. Fletcher a Cabot Cove sbarcano su Amazon Prime Video: sono disponibili gli episodi della Signora in giallo. La serie tv che vede Angela Lansbury vestire i panni della scrittrice e detective, in un piccolo borgo del Maine, è disponibile sulla televisione in streaming di Amazon.

Al momento si possono visualizzare su Amazon Prime Video tutte le stagioni, ma non tutte sono disponibili. E’ lecito pensare che lo saranno nel corso delle prossime settimane, anche se non ci sono informazioni ufficiali a riguardo dello show da parte di Amazon Prime Video.

La Signora in giallo – dodici stagioni girate tra il 1984 e il 1996 – comprende oltre 250 episodi. Angela Lansbury, per aver interpretato Jessica Fletcher, ha ottenuto la candidatura a dieci Golden Globe e dodici Emmy Award e vinse due Golden Globe.

La trama degli episodi è nota al grande pubblico: Jessica, professoressa in pensione, vedova e scrittrice di successo per caso, si ritrova coinvolta nelle indagini per gli omicidi che si verificano nella cittadina di Cabot Cove. La scrittrice collabora con detective e sceriffi e riesce a risolvere i casi prima e meglio di loro, grazie ad una curiosità insaziabile, a uno sguardo astuto e attento.

