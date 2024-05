Nessun nuovo Mac Studio o Mac Pro fino al prossimo anno

Pubblicità

Apple non presenterà Mac Studio e Mac Pro con chip di nuova generazione almeno fino alla metà del 2025. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Gurman afferma che nella pianificazione attuale di Apple non è previsto il lancio di nuovi ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌ sino a metà del prossimo anno.

Gli attuali Mac Studio e Mac Pro sono stati presentati a giugno 2023, quindi meno di un anno addietro; tutti e due i modelli sono disponibili nelle varianti con chip M2 Max, M2 Ultra, 32 o 64GB di RAM, configurabili con 128GB o 192GB, archiviazione da 512GB o 1TB, configurabili con unità da 2TB, 4TB o 8TB.

Nei mesi passati sono circolate voci secondo le quali Apple doveva presentare un Mac Studio con chip M3 Ultra.

Il chip M4 (sfruttato per la prima volta sugli iPad Pro) dovrebbe dominare la lineup entro il 2025. Se tutto questo è vero, significa che alla WWDC24 (annuale conferenza sviluppatori di Apple) non saranno presentate novità hardware ma solo novità software (le prime beta di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, ecc.).

I primi Mac con chip M4 potrebbero essere i MacBook Air; gli ultimi modelli degli Air sono stati presentati a giugno dello scorso anno, e i nuovi con M4 potrebbero arrivare in tempo per l’inizio dell’anno scolastico o prima di fine anno.

